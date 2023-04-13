Силовики нашли подростков, накинувшихся на детей в Екатеринбурге

14 апреля 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Полицейские опровергли информацию о том, что подростки запугивали детей ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции нашли и опросили группу подростков, которые избили двоих десятилетних мальчиков в Пионерском районе Екатеринбурга. В ведомстве также опровергли информацию о том, что школьники угрожали расправой детям, запугивая их ножом и перцовым баллончиком. «Подростков, которые напали на детей в Пионерском районе, силовики нашли и опросили. Никаких ножей и газовых баллончиков ни у кого с собой не имелось», — пишет E1.ru, ссылаясь на ведомство. В полиции пояснили, что драка произошла из-за взаимного словесного конфликта между школьниками, которые до этого не были знакомы. Также отмечается, что у пострадавших никто не вымогал денежные средства. Подростков поставят на профилактический учет. Информация об инциденте появилась в соцсетях 12 апреля. Очевидцы заявляли, что четыре подростка сначала преследовали двоих десятилетних мальчиков, а догнав, стали вымогать у них деньги. Также, по словам очевидцев, старшеклассники запугивали детей ножом и перцовым баллончиком. В итоге конфликт закончился избиением младших школьников. 13 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Сотрудники полиции нашли и опросили группу подростков, которые избили двоих десятилетних мальчиков в Пионерском районе Екатеринбурга. В ведомстве также опровергли информацию о том, что школьники угрожали расправой детям, запугивая их ножом и перцовым баллончиком. «Подростков, которые напали на детей в Пионерском районе, силовики нашли и опросили. Никаких ножей и газовых баллончиков ни у кого с собой не имелось», — пишет E1.ru, ссылаясь на ведомство. В полиции пояснили, что драка произошла из-за взаимного словесного конфликта между школьниками, которые до этого не были знакомы. Также отмечается, что у пострадавших никто не вымогал денежные средства. Подростков поставят на профилактический учет. Информация об инциденте появилась в соцсетях 12 апреля. Очевидцы заявляли, что четыре подростка сначала преследовали двоих десятилетних мальчиков, а догнав, стали вымогать у них деньги. Также, по словам очевидцев, старшеклассники запугивали детей ножом и перцовым баллончиком. В итоге конфликт закончился избиением младших школьников. 13 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.