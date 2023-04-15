15 апреля 2023

В Москву доставлен Благодатный огонь из Иерусалима

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, благодатный огонь
Лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы Фото:

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставлен в Москву. Самолет с ним уже приземлился в одном из аэропортов столицы. Об этом передают корреспонденты с места событий.

«Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве», — сообщают корреспонденты РИА Новости. Лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской стороне. По пути в Москву самолет с огнем из Иерусалима приземлился в Сочи на дозаправку, пишет RT. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Появление огня в канун православной Пасхи по молитвам духовенства называют «чудом схождения».

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Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставлен в Москву. Самолет с ним уже приземлился в одном из аэропортов столицы. Об этом передают корреспонденты с места событий. «Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве», — сообщают корреспонденты РИА Новости. Лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской стороне. По пути в Москву самолет с огнем из Иерусалима приземлился в Сочи на дозаправку, пишет RT. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Появление огня в канун православной Пасхи по молитвам духовенства называют «чудом схождения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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