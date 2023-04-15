15 апреля 2023
14 апреля 2023

Украина ввела санкции против пермских производителей электроники

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский включил в санкционный список пермских производителей электроники Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермских компаний «Морион» и «Кама-контракт». Документ опубликован на официальном сайте украинского главы.

«ООО „Кама-контракт“, ПАО „Морион“, Пермский край, город Пермь. Срок применения санкций — 10 лет», — написано в указе президента Украины. По данным сервиса «СБИС», компания «Морион» занимается производством средств связи, выполняющих функцию систем коммутации. «Кама-контракт» — производством интегральных электронных схем.

Попадание в санкционный список предполагает блокировку активов компаний, полное прекращение торговых операций и перелетов на территории Украины. Также организациям запрещают арендовать госимущество в стране.

Ранее Зеленский вводил санкции против пермского предпринимателя Владимира Кормушина и предприятия «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников. Под ограничения также попали «Мотовилихинские заводы» вместе с дочерней компанией «Специальное конструкторское бюро» и Пермский научно-исследовательский технологический институт.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермских компаний «Морион» и «Кама-контракт». Документ опубликован на официальном сайте украинского главы. «ООО „Кама-контракт“, ПАО „Морион“, Пермский край, город Пермь. Срок применения санкций — 10 лет», — написано в указе президента Украины. По данным сервиса «СБИС», компания «Морион» занимается производством средств связи, выполняющих функцию систем коммутации. «Кама-контракт» — производством интегральных электронных схем. Попадание в санкционный список предполагает блокировку активов компаний, полное прекращение торговых операций и перелетов на территории Украины. Также организациям запрещают арендовать госимущество в стране. Ранее Зеленский вводил санкции против пермского предпринимателя Владимира Кормушина и предприятия «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников. Под ограничения также попали «Мотовилихинские заводы» вместе с дочерней компанией «Специальное конструкторское бюро» и Пермский научно-исследовательский технологический институт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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