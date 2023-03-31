31 марта 2023

Зеленский ввел санкции против бизнесмена и завода теневого мэра Перми

Бизнесмен Кормушин и пермский завод «Камкабель» внесены в санкционный список Зеленского
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Владимир Зеленский ввел санкции против завода и пермского предпринимателя Фото:
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Пермский предприниматель Владимир Кормушин и предприятие «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, внесены в новые санкционные списки президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте главы государства.

«Юридические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: общество с ограниченной ответственностью „Камский кабель“. Физические лица, к которым применяются санкции: Кормушин Владимир Алексеевич», — указано в документе.

В случае обнаружения у предпринимателя и пермской компании будут заблокированы активы и счета на Украине. Им также запрещено что-либо транспортировать по территории и претендовать на приватизацию госимущества. Всего в перечне 33 гражданина РФ и 225 российских компаний. Ограничения рассчитаны на 10 лет.

Ранее Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Глава Украины включил в него также гендиректора пермской компании «УНИИКМ» Владимира Чунаева.

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Пермский предприниматель Владимир Кормушин и предприятие «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, внесены в новые санкционные списки президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте главы государства. «Юридические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: общество с ограниченной ответственностью „Камский кабель“. Физические лица, к которым применяются санкции: Кормушин Владимир Алексеевич», — указано в документе. В случае обнаружения у предпринимателя и пермской компании будут заблокированы активы и счета на Украине. Им также запрещено что-либо транспортировать по территории и претендовать на приватизацию госимущества. Всего в перечне 33 гражданина РФ и 225 российских компаний. Ограничения рассчитаны на 10 лет. Ранее Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Глава Украины включил в него также гендиректора пермской компании «УНИИКМ» Владимира Чунаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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