The Times: у Британии есть повод бояться утечки секретных данных США

Спецслужбы Великобритании обеспокоены утечками секретных данных из Пентагона, так как не знают, какая именно информация оказалась в соцсетях. Об этом сообщает британская пресса.
«Никто не знает, какая информация секретных служб Британии появилась в соцсетях и могла ли появиться еще где-нибудь. Отсутствие ясности, несомненно, заставит беспокоиться британских силовиков, которые делятся с американцами большим объемом секретных данных», —
Издание уточняет, что две страны делятся друг с другом разведкой — подслушивание сообщений, включая телефонные звонки и переписку по электронной почте. И именно этот тип разведданных преимущественно фигурирует в утечке Пентагона. Также британцев беспокоит, что США расширяют круг людей, имеющих доступ ко многим секретам Британии, пишет издание.
Об утечке секретных данных из Пентагона стало известно в апреле. Известно, что в документах содержалась информация о состоянии ВСУ, а также планы нападения Украины на Подмосковье и Минск. ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. Позже стало и известно, что Тейшейр имел доступ к материалам Пентагона, помеченным грифом «совершенно секретно», с 2021 года, пишет RT.
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