По мнению жителей Кургана, машина, предназначенная для уборки улиц, не избавляет дороги от грязи, а перемещает пыль. Работа коммунальщиков попала на видео.
«Уборка улиц в Кургане. Просто перемещение пыли с одного места на другое. Или это какая-то технология, о которой мы не знаем?» — указано в описании к ролику, который опубликован в telegram-канале «Однажды в Кургане».
В соседнем Челябинске коммунальщики приступили к мойке дорог в конце марта. В администрации отмечали, что всего на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них три — поливомоечные. Другая техника будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.
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