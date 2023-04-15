15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Кургане высмеяли уборку улиц с перемещением пыли. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гринвич и перекладка трамвайных путей на ул. 8 марта. Екатеринбург, пыль, техника, уборка улиц, грязь
Горожане считают, что машина не чистит улицы, а перемещает пыль Фото:

По мнению жителей Кургана, машина, предназначенная для уборки улиц, не избавляет дороги от грязи, а перемещает пыль. Работа коммунальщиков попала на видео.

«Уборка улиц в Кургане. Просто перемещение пыли с одного места на другое. Или это какая-то технология, о которой мы не знаем?» — указано в описании к ролику, который опубликован в telegram-канале «Однажды в Кургане».

В соседнем Челябинске коммунальщики приступили к мойке дорог в конце марта. В администрации отмечали, что всего на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них три — поливомоечные. Другая техника будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.

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По мнению жителей Кургана, машина, предназначенная для уборки улиц, не избавляет дороги от грязи, а перемещает пыль. Работа коммунальщиков попала на видео. «Уборка улиц в Кургане. Просто перемещение пыли с одного места на другое. Или это какая-то технология, о которой мы не знаем?» — указано в описании к ролику, который опубликован в telegram-канале «Однажды в Кургане». В соседнем Челябинске коммунальщики приступили к мойке дорог в конце марта. В администрации отмечали, что всего на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них три — поливомоечные. Другая техника будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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