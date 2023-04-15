В Кургане высмеяли уборку улиц с перемещением пыли. Видео

16 апреля 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Горожане считают, что машина не чистит улицы, а перемещает пыль Фото: Александр Мамаев © URA.RU По мнению жителей Кургана, машина, предназначенная для уборки улиц, не избавляет дороги от грязи, а перемещает пыль. Работа коммунальщиков попала на видео. «Уборка улиц в Кургане. Просто перемещение пыли с одного места на другое. Или это какая-то технология, о которой мы не знаем?» — указано в описании к ролику, который опубликован в telegram-канале «Однажды в Кургане». В соседнем Челябинске коммунальщики приступили к мойке дорог в конце марта. В администрации отмечали, что всего на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них три — поливомоечные. Другая техника будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.

По мнению жителей Кургана, машина, предназначенная для уборки улиц, не избавляет дороги от грязи, а перемещает пыль. Работа коммунальщиков попала на видео. «Уборка улиц в Кургане. Просто перемещение пыли с одного места на другое. Или это какая-то технология, о которой мы не знаем?» — указано в описании к ролику, который опубликован в telegram-канале «Однажды в Кургане». В соседнем Челябинске коммунальщики приступили к мойке дорог в конце марта. В администрации отмечали, что всего на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них три — поливомоечные. Другая техника будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.