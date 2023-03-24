Улицы Челябинска моют и пылесосят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские дорожники приступили к мойке дорог. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Пока идет обработка прилотковых зон и технических тротуаров. Кроме того, продолжаются работы по очистке улично-дорожной сети и тротуаров от грязи, пыли и мусора», — рассказали в пресс-службе челябинской мэрии.

Как пояснили в администрации, всего сегодня, 25 марта, на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них 3 — поливомоечные. Остальные машины будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.