24 марта 2023

В Челябинске начали мыть дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пылеуборочная техника. Челябинск, уборка улиц, дорожная техника, пылесос, пылесборная машина, дворники
Улицы Челябинска моют и пылесосят Фото:

Челябинские дорожники приступили к мойке дорог. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Пока идет обработка прилотковых зон и технических тротуаров. Кроме того, продолжаются работы по очистке улично-дорожной сети и тротуаров от грязи, пыли и мусора», — рассказали в пресс-службе челябинской мэрии.

Как пояснили в администрации, всего сегодня, 25 марта, на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них 3 — поливомоечные. Остальные машины будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.

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Челябинские дорожники приступили к мойке дорог. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Пока идет обработка прилотковых зон и технических тротуаров. Кроме того, продолжаются работы по очистке улично-дорожной сети и тротуаров от грязи, пыли и мусора», — рассказали в пресс-службе челябинской мэрии. Как пояснили в администрации, всего сегодня, 25 марта, на улицах города работают 10 вакуумных пылесосов, 11 подметально-уборочных и 11 комбинированных машин, из них 3 — поливомоечные. Остальные машины будут переоборудованы под летний сезон в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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