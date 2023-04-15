Кугаевский присоединился к традиции освящения пасхальных куличей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский принял участие в преддверии праздника Светлой Пасхи посетил храм и освятил куличи и крашенные яйца. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Одна из важных традиций на Пасху — это освящение куличей и крашеных яиц. В Великую субботу верующие приносят в храм пасхальные корзины с праздничными продуктами, которые священнослужитель окропляет святой водой и произносит молитву. Присоединился к этому таинству, общие традиции сближают и несут добро», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал навестил семью мобилизованного ямальца и поздравил их с предстоящим праздником Светлой Пасхи. Мэр дал поручение главам сел навестить каждую семью военнослужащих, так как им важна поддержка и забота.