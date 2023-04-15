В Москве задержали самолет до Кургана на неопределенный срок

16 апреля 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Пассажиры не могут улететь в Курган Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рейс из Москвы в Курган задерживается на неопределенный срок. Об этом рассказал читатель URA.RU, который сейчас находится в столице. «Должны были вылететь в час ночи по Москве, но мы все еще в аэропорту. Сначала автобус довез до самолета, но потом развернулся обратно и разгрузил пассажиров. Причина не объявлена, как и то, когда будет вылет», — передает собеседник информационного агентства. Изначально рейс был перенесен 01:30, позже время изменилось на два часа ночи. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу московского аэропорта. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее авиакомпания NordStar отменила два авиарейса из Кургана в Москву. Эта информация появилась на сайте курганского аэропорта 14 апреля.

Рейс из Москвы в Курган задерживается на неопределенный срок. Об этом рассказал читатель URA.RU, который сейчас находится в столице. «Должны были вылететь в час ночи по Москве, но мы все еще в аэропорту. Сначала автобус довез до самолета, но потом развернулся обратно и разгрузил пассажиров. Причина не объявлена, как и то, когда будет вылет», — передает собеседник информационного агентства. Изначально рейс был перенесен 01:30, позже время изменилось на два часа ночи. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу московского аэропорта. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее авиакомпания NordStar отменила два авиарейса из Кургана в Москву. Эта информация появилась на сайте курганского аэропорта 14 апреля.