15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Москве задержали самолет до Кургана на неопределенный срок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, взлетная полоса
Пассажиры не могут улететь в Курган Фото:

Рейс из Москвы в Курган задерживается на неопределенный срок. Об этом рассказал читатель URA.RU, который сейчас находится в столице.

«Должны были вылететь в час ночи по Москве, но мы все еще в аэропорту. Сначала автобус довез до самолета, но потом развернулся обратно и разгрузил пассажиров. Причина не объявлена, как и то, когда будет вылет», — передает собеседник информационного агентства.

Изначально рейс был перенесен 01:30, позже время изменилось на два часа ночи. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу московского аэропорта. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее авиакомпания NordStar отменила два авиарейса из Кургана в Москву. Эта информация появилась на сайте курганского аэропорта 14 апреля.

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Рейс из Москвы в Курган задерживается на неопределенный срок. Об этом рассказал читатель URA.RU, который сейчас находится в столице. «Должны были вылететь в час ночи по Москве, но мы все еще в аэропорту. Сначала автобус довез до самолета, но потом развернулся обратно и разгрузил пассажиров. Причина не объявлена, как и то, когда будет вылет», — передает собеседник информационного агентства. Изначально рейс был перенесен 01:30, позже время изменилось на два часа ночи. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу московского аэропорта. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее авиакомпания NordStar отменила два авиарейса из Кургана в Москву. Эта информация появилась на сайте курганского аэропорта 14 апреля.
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