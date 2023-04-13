В Кургане отменили два авиарейса в Москву

14 апреля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Авиарейсы отменили 19 и 26 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания «Нордстар» отменила два авиарейса из Кургана в Москву. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «В среду 19.04.23 и 26.04.23 авиакомпания „Нордстар“ отменяет рейсы до Москвы. Маршрут: 1091/1092 Домодедово — Курган — Домодедово», — говорится на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане частично перестанут летать самолеты в Москву. Авиакомпания «Нордстар» объявляла об отмене рейсов с 18 января по 14 марта 2023 года. Еще авиаперевозчик Nordwind отменял рейсы из Кургана в Сочи. Представитель компании заявлял, что это связано с низкой загрузкой рейса по данным маршрутам. Также сообщалось, что в прошлом году авиакомпания Utair отменила рейсы из Нового Уренгоя в Курган. Отмена была связана с тем, что маршрут до Ямала не был востребован среди пассажиров, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Авиакомпания «Нордстар» отменила два авиарейса из Кургана в Москву. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана. «В среду 19.04.23 и 26.04.23 авиакомпания „Нордстар“ отменяет рейсы до Москвы. Маршрут: 1091/1092 Домодедово — Курган — Домодедово», — говорится на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане частично перестанут летать самолеты в Москву. Авиакомпания «Нордстар» объявляла об отмене рейсов с 18 января по 14 марта 2023 года. Еще авиаперевозчик Nordwind отменял рейсы из Кургана в Сочи. Представитель компании заявлял, что это связано с низкой загрузкой рейса по данным маршрутам. Также сообщалось, что в прошлом году авиакомпания Utair отменила рейсы из Нового Уренгоя в Курган. Отмена была связана с тем, что маршрут до Ямала не был востребован среди пассажиров, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков.