В Нижневартовске (ХМАО) собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito указана новая цена — 75 миллионов рублей.
«Продается молочный завод. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18. Стабильно действующий бизнес, готовое производство. Торг реальному покупателю. Цена — 75 000 000,00 рублей», — сообщается в объявлении.
Объект выставлен на продажу уже три месяца. Первоначальная стоимость составляла 85 миллионов рублей. Причина продажи бизнеса указано то, что собственник разрабатывает новый проект.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции. Предприятие за сутки может произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции.
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