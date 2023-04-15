15 апреля 2023
14 апреля 2023

Собственник бизнеса в ХМАО снизил стоимость на 10 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, сырое молоко
Завод выпускает полную линейку молочной продукции Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito указана новая цена — 75 миллионов рублей.

«Продается молочный завод. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18. Стабильно действующий бизнес, готовое производство. Торг реальному покупателю. Цена — 75 000 000,00 рублей», — сообщается в объявлении.

Объект выставлен на продажу уже три месяца. Первоначальная стоимость составляла 85 миллионов рублей. Причина продажи бизнеса указано то, что собственник разрабатывает новый проект.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции. Предприятие за сутки может произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции.

Собственник снизил цену
Собственник снизил цену

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В Нижневартовске (ХМАО) собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito указана новая цена — 75 миллионов рублей. «Продается молочный завод. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18. Стабильно действующий бизнес, готовое производство. Торг реальному покупателю. Цена — 75 000 000,00 рублей», — сообщается в объявлении. Объект выставлен на продажу уже три месяца. Первоначальная стоимость составляла 85 миллионов рублей. Причина продажи бизнеса указано то, что собственник разрабатывает новый проект. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции. Предприятие за сутки может произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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