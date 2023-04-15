Собственник бизнеса в ХМАО снизил стоимость на 10 миллионов рублей. Скрин

16 апреля 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Завод выпускает полную линейку молочной продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito указана новая цена — 75 миллионов рублей. «Продается молочный завод. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18. Стабильно действующий бизнес, готовое производство. Торг реальному покупателю. Цена — 75 000 000,00 рублей», — сообщается в объявлении. Объект выставлен на продажу уже три месяца. Первоначальная стоимость составляла 85 миллионов рублей. Причина продажи бизнеса указано то, что собственник разрабатывает новый проект. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции. Предприятие за сутки может произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции. Собственник снизил цену Avito

В Нижневартовске (ХМАО) собственник молочного завода снизил стоимость объекта на 10 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito указана новая цена — 75 миллионов рублей. «Продается молочный завод. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18. Стабильно действующий бизнес, готовое производство. Торг реальному покупателю. Цена — 75 000 000,00 рублей», — сообщается в объявлении. Объект выставлен на продажу уже три месяца. Первоначальная стоимость составляла 85 миллионов рублей. Причина продажи бизнеса указано то, что собственник разрабатывает новый проект. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) продают завод по производству молочной продукции. Предприятие за сутки может произвести 20 тонн молока, тонну сметаны, 1,5 тонны творога и другие наименования молочной продукции.