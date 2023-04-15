Экс-офицер Ставридис усмотрел решение проблем с утечками США в отказе от людей

Причиной утечки секретных данных из Пентагона стали человеческие слабости, преодолеть которые поможет искусственный интеллект. Об этом заявил офицер ВМФ США Джеймс Ставридис, ранее занимавший должность главкома НАТО в Европе.
«Человеческие слабости всегда найдут способ разрушить наши системы — по крайней мере, до тех пор, пока мы не передадим кураторство искусственному интеллекту. А ЦРУ, Минобороны и остальная часть сообщества должны удвоить свои усилия по проверке тех, кто подает заявку на допуск и поощрять тех, кто сообщает о нарушениях в сфере передачи и хранения информации», — передает слова офицера Bloomberg. По его словам, утечка секретных данных — это явный удар как по Минобороны, так и по всему разведывательному сообществу США.
URA.RU сообщало, что в сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии ВСУ и их планах наступления на Москву. ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. По информации газеты The Times, спецслужбы Великобритании обеспокоены утечками секретных данных из Пентагона, так как не знают, какая именно информация оказалась в соцсетях.
Причиной утечки секретных данных из Пентагона стали человеческие слабости, преодолеть которые поможет искусственный интеллект. Об этом заявил офицер ВМФ США Джеймс Ставридис, ранее занимавший должность главкома НАТО в Европе. «Человеческие слабости всегда найдут способ разрушить наши системы — по крайней мере, до тех пор, пока мы не передадим кураторство искусственному интеллекту. А ЦРУ, Минобороны и остальная часть сообщества должны удвоить свои усилия по проверке тех, кто подает заявку на допуск и поощрять тех, кто сообщает о нарушениях в сфере передачи и хранения информации», — передает слова офицера Bloomberg. По его словам, утечка секретных данных — это явный удар как по Минобороны, так и по всему разведывательному сообществу США. URA.RU сообщало, что в сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии ВСУ и их планах наступления на Москву. ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. По информации газеты The Times, спецслужбы Великобритании обеспокоены утечками секретных данных из Пентагона, так как не знают, какая именно информация оказалась в соцсетях.