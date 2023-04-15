Экс-офицер Ставридис усмотрел решение проблем с утечками США в отказе от людей

16 апреля 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Причиной утечки секретных данных из Пентагона стал человеческий фактор, считает Ставридис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Причиной утечки секретных данных из Пентагона стали человеческие слабости, преодолеть которые поможет искусственный интеллект. Об этом заявил офицер ВМФ США Джеймс Ставридис, ранее занимавший должность главкома НАТО в Европе. «Человеческие слабости всегда найдут способ разрушить наши системы — по крайней мере, до тех пор, пока мы не передадим кураторство искусственному интеллекту. А ЦРУ, Минобороны и остальная часть сообщества должны удвоить свои усилия по проверке тех, кто подает заявку на допуск и поощрять тех, кто сообщает о нарушениях в сфере передачи и хранения информации», — передает слова офицера Bloomberg. По его словам, утечка секретных данных — это явный удар как по Минобороны, так и по всему разведывательному сообществу США. URA.RU сообщало, что в сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии ВСУ и их планах наступления на Москву. ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. По информации газеты The Times, спецслужбы Великобритании обеспокоены утечками секретных данных из Пентагона, так как не знают, какая именно информация оказалась в соцсетях.

Причиной утечки секретных данных из Пентагона стали человеческие слабости, преодолеть которые поможет искусственный интеллект. Об этом заявил офицер ВМФ США Джеймс Ставридис, ранее занимавший должность главкома НАТО в Европе. «Человеческие слабости всегда найдут способ разрушить наши системы — по крайней мере, до тех пор, пока мы не передадим кураторство искусственному интеллекту. А ЦРУ, Минобороны и остальная часть сообщества должны удвоить свои усилия по проверке тех, кто подает заявку на допуск и поощрять тех, кто сообщает о нарушениях в сфере передачи и хранения информации», — передает слова офицера Bloomberg. По его словам, утечка секретных данных — это явный удар как по Минобороны, так и по всему разведывательному сообществу США. URA.RU сообщало, что в сеть попали секретные документы Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии ВСУ и их планах наступления на Москву. ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов. По информации газеты The Times, спецслужбы Великобритании обеспокоены утечками секретных данных из Пентагона, так как не знают, какая именно информация оказалась в соцсетях.