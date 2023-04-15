15 апреля 2023

Украинцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах

Беженцы с Украины недовольны условиями проживания рядом с нидерландскими военными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, Амстердам, нидерланды, голландия, полиция голландии
В Нидерландах украинских беженцев содержат в плохих условиях Фото:

Украинские беженцы протестуют из-за условий проживания, которые им предоставили на армейской базе в Нидерландах. Они жалуются на антисанитарию и отсутствие личного пространства.

«Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в [деревне] Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания», — передает телекомпания Omroep Gelderland.

В акции приняло участие несколько десятков беженцев. Они недовольны качеством питания и плохим образованием для детей. По их словам, предоставленные условия подходят для короткого периода проживания, но украинцы находятся там уже год.

Ранее помощи для беженцев попросили у Великобритании. К руководству страны обратился посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, потому что Британия постепенно сворачивает программу поддержки.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Украинские беженцы протестуют из-за условий проживания, которые им предоставили на армейской базе в Нидерландах. Они жалуются на антисанитарию и отсутствие личного пространства. «Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в [деревне] Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания», — передает телекомпания Omroep Gelderland. В акции приняло участие несколько десятков беженцев. Они недовольны качеством питания и плохим образованием для детей. По их словам, предоставленные условия подходят для короткого периода проживания, но украинцы находятся там уже год. Ранее помощи для беженцев попросили у Великобритании. К руководству страны обратился посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, потому что Британия постепенно сворачивает программу поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...