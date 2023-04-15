Украинцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах Беженцы с Украины недовольны условиями проживания рядом с нидерландскими военными 16 апреля 2023 в 08:01 Размер текста - 17 + В Нидерландах украинских беженцев содержат в плохих условиях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украинские беженцы протестуют из-за условий проживания, которые им предоставили на армейской базе в Нидерландах. Они жалуются на антисанитарию и отсутствие личного пространства. «Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в [деревне] Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания», — передает телекомпания Omroep Gelderland. В акции приняло участие несколько десятков беженцев. Они недовольны качеством питания и плохим образованием для детей. По их словам, предоставленные условия подходят для короткого периода проживания, но украинцы находятся там уже год. Ранее помощи для беженцев попросили у Великобритании. К руководству страны обратился посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, потому что Британия постепенно сворачивает программу поддержки. Украинские беженцы протестуют из-за условий проживания, которые им предоставили на армейской базе в Нидерландах. Они жалуются на антисанитарию и отсутствие личного пространства. «Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в [деревне] Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания», — передает телекомпания Omroep Gelderland. В акции приняло участие несколько десятков беженцев. Они недовольны качеством питания и плохим образованием для детей. По их словам, предоставленные условия подходят для короткого периода проживания, но украинцы находятся там уже год. Ранее помощи для беженцев попросили у Великобритании. К руководству страны обратился посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, потому что Британия постепенно сворачивает программу поддержки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям