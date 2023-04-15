Украинцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах

Украинские беженцы протестуют из-за условий проживания, которые им предоставили на армейской базе в Нидерландах. Они жалуются на антисанитарию и отсутствие личного пространства.
«Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в [деревне] Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания», — передает телекомпания Omroep Gelderland.
В акции приняло участие несколько десятков беженцев. Они недовольны качеством питания и плохим образованием для детей. По их словам, предоставленные условия подходят для короткого периода проживания, но украинцы находятся там уже год.
Ранее помощи для беженцев попросили у Великобритании. К руководству страны обратился посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, потому что Британия постепенно сворачивает программу поддержки.
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