15 апреля 2023

Как не нарваться на штраф за отдых на природе

В лесах и заповедниках нельзя разводить костры и собирать краснокнижные растения
© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, лес, лето, природа
За незаконную вырубку деревьев и кустов россиянам может грозить уголовная ответственность Фото:

В российских лесах нельзя разводить костры под кронами деревьев, собирать краснокнижные растения и мусорить. Кроме того, могут оштрафовать за громкую музыку и езду на мотоцикле. URA.RU приводит основные нарушения, за которые грозит административная или уголовная ответственность.

Что будет за собранные в лесу растения?

В лесу нельзя собирать редкие грибы и растения. Штраф за сбор краснокнижных цветов составит 2-2,5 тысячи рублей, указано в КоАП РФ. Кроме штрафа могут потребовать возместить нанесенный природе ущерб.

Также 6 апреля Госдума приняла закон, ужесточающий наказания. В ближайшее время сбор, уничтожение и продажа краснокнижных растений и грибов станет уголовно наказуема. Минимальное наказание составит 480 часов обязательных работ, а максимальное — тюремный срок на четыре года.

Кроме того, необходимо следить за Красной книгой, потому что Минприроды регулярно включает в нее новые виды растений и грибов. То, что можно было собирать в прошлом году, в этом уже может оказаться под запретом. Сейчас в Красную книгу входят порфировик ложноберезовиковый, подснежники и женьшень.

Чего нельзя делать в заповедниках?

В заповедниках, национальных парках, заказниках, памятниках природы и прибрежных зонах нельзя перемещаться на мотоциклах и автомобилях вне дорог, разводить костры, несанкционированно ставить палатки и мусорить. За все это последует штраф в четыре тысячи рублей. Также нельзя громко включать музыку — она может напугать лесных жителей.

Нельзя рубить деревья и кусты, даже если они не входят в Красную книгу. Штраф за это может достигать пяти тысяч рублей, если при рубке использовалась спецтехника. Если ущерб от срубленного дерева оценят больше, чем в пять тысяч, то наступит уголовная ответственность, наказание по которой предусматривает тюремное заключение.

Куда девать мусор в лесу?

За мусор, оставленный в лесу, взыщут штраф от пятисот рублей до пяти тысяч. Брошенный мусор может нарушать не только санитарные нормы, но и рассматриваться как угроза пожарной безопасности. В качестве таких отходов можно рассматривать не только горящие спички и сигареты, но и стекло, которое может сработать как линза.

Огонь нельзя разводить под кронами деревьев, на торфяниках, на подсохшей траве. Штраф за нарушение составляет от 15 до 30 тысяч рублей, а если действует режим противопожарной безопасности, то 50 тысяч. За умышленный поджог последует уголовная ответственность и тюремный срок до восьми лет.

Сейчас противопожарный режим действует в Кузбассе. Он продлится до 1 июня, передает А42.

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В российских лесах нельзя разводить костры под кронами деревьев, собирать краснокнижные растения и мусорить. Кроме того, могут оштрафовать за громкую музыку и езду на мотоцикле. URA.RU приводит основные нарушения, за которые грозит административная или уголовная ответственность. В лесу нельзя собирать редкие грибы и растения. Штраф за сбор краснокнижных цветов составит 2-2,5 тысячи рублей, указано в КоАП РФ. Кроме штрафа могут потребовать возместить нанесенный природе ущерб. Также 6 апреля Госдума приняла закон, ужесточающий наказания. В ближайшее время сбор, уничтожение и продажа краснокнижных растений и грибов станет уголовно наказуема. Минимальное наказание составит 480 часов обязательных работ, а максимальное — тюремный срок на четыре года. Кроме того, необходимо следить за Красной книгой, потому что Минприроды регулярно включает в нее новые виды растений и грибов. То, что можно было собирать в прошлом году, в этом уже может оказаться под запретом. Сейчас в Красную книгу входят порфировик ложноберезовиковый, подснежники и женьшень. В заповедниках, национальных парках, заказниках, памятниках природы и прибрежных зонах нельзя перемещаться на мотоциклах и автомобилях вне дорог, разводить костры, несанкционированно ставить палатки и мусорить. За все это последует штраф в четыре тысячи рублей. Также нельзя громко включать музыку — она может напугать лесных жителей. Нельзя рубить деревья и кусты, даже если они не входят в Красную книгу. Штраф за это может достигать пяти тысяч рублей, если при рубке использовалась спецтехника. Если ущерб от срубленного дерева оценят больше, чем в пять тысяч, то наступит уголовная ответственность, наказание по которой предусматривает тюремное заключение. За мусор, оставленный в лесу, взыщут штраф от пятисот рублей до пяти тысяч. Брошенный мусор может нарушать не только санитарные нормы, но и рассматриваться как угроза пожарной безопасности. В качестве таких отходов можно рассматривать не только горящие спички и сигареты, но и стекло, которое может сработать как линза. Огонь нельзя разводить под кронами деревьев, на торфяниках, на подсохшей траве. Штраф за нарушение составляет от 15 до 30 тысяч рублей, а если действует режим противопожарной безопасности, то 50 тысяч. За умышленный поджог последует уголовная ответственность и тюремный срок до восьми лет. Сейчас противопожарный режим действует в Кузбассе. Он продлится до 1 июня, передает А42.
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