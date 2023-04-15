Как не нарваться на штраф за отдых на природе

В лесах и заповедниках нельзя разводить костры и собирать краснокнижные растения

16 апреля 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

За незаконную вырубку деревьев и кустов россиянам может грозить уголовная ответственность Фото: Денис Моргунов © URA.RU В российских лесах нельзя разводить костры под кронами деревьев, собирать краснокнижные растения и мусорить. Кроме того, могут оштрафовать за громкую музыку и езду на мотоцикле. URA.RU приводит основные нарушения, за которые грозит административная или уголовная ответственность. Что будет за собранные в лесу растения? В лесу нельзя собирать редкие грибы и растения. Штраф за сбор краснокнижных цветов составит 2-2,5 тысячи рублей, указано в КоАП РФ. Кроме штрафа могут потребовать возместить нанесенный природе ущерб. Также 6 апреля Госдума приняла закон, ужесточающий наказания. В ближайшее время сбор, уничтожение и продажа краснокнижных растений и грибов станет уголовно наказуема. Минимальное наказание составит 480 часов обязательных работ, а максимальное — тюремный срок на четыре года. Кроме того, необходимо следить за Красной книгой, потому что Минприроды регулярно включает в нее новые виды растений и грибов. То, что можно было собирать в прошлом году, в этом уже может оказаться под запретом. Сейчас в Красную книгу входят порфировик ложноберезовиковый, подснежники и женьшень. Чего нельзя делать в заповедниках? В заповедниках, национальных парках, заказниках, памятниках природы и прибрежных зонах нельзя перемещаться на мотоциклах и автомобилях вне дорог, разводить костры, несанкционированно ставить палатки и мусорить. За все это последует штраф в четыре тысячи рублей. Также нельзя громко включать музыку — она может напугать лесных жителей. Нельзя рубить деревья и кусты, даже если они не входят в Красную книгу. Штраф за это может достигать пяти тысяч рублей, если при рубке использовалась спецтехника. Если ущерб от срубленного дерева оценят больше, чем в пять тысяч, то наступит уголовная ответственность, наказание по которой предусматривает тюремное заключение. Куда девать мусор в лесу? За мусор, оставленный в лесу, взыщут штраф от пятисот рублей до пяти тысяч. Брошенный мусор может нарушать не только санитарные нормы, но и рассматриваться как угроза пожарной безопасности. В качестве таких отходов можно рассматривать не только горящие спички и сигареты, но и стекло, которое может сработать как линза. Огонь нельзя разводить под кронами деревьев, на торфяниках, на подсохшей траве. Штраф за нарушение составляет от 15 до 30 тысяч рублей, а если действует режим противопожарной безопасности, то 50 тысяч. За умышленный поджог последует уголовная ответственность и тюремный срок до восьми лет. Сейчас противопожарный режим действует в Кузбассе. Он продлится до 1 июня, передает А42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских лесах нельзя разводить костры под кронами деревьев, собирать краснокнижные растения и мусорить. Кроме того, могут оштрафовать за громкую музыку и езду на мотоцикле. URA.RU приводит основные нарушения, за которые грозит административная или уголовная ответственность. В лесу нельзя собирать редкие грибы и растения. Штраф за сбор краснокнижных цветов составит 2-2,5 тысячи рублей, указано в КоАП РФ. Кроме штрафа могут потребовать возместить нанесенный природе ущерб. Также 6 апреля Госдума приняла закон, ужесточающий наказания. В ближайшее время сбор, уничтожение и продажа краснокнижных растений и грибов станет уголовно наказуема. Минимальное наказание составит 480 часов обязательных работ, а максимальное — тюремный срок на четыре года. Кроме того, необходимо следить за Красной книгой, потому что Минприроды регулярно включает в нее новые виды растений и грибов. То, что можно было собирать в прошлом году, в этом уже может оказаться под запретом. Сейчас в Красную книгу входят порфировик ложноберезовиковый, подснежники и женьшень. В заповедниках, национальных парках, заказниках, памятниках природы и прибрежных зонах нельзя перемещаться на мотоциклах и автомобилях вне дорог, разводить костры, несанкционированно ставить палатки и мусорить. За все это последует штраф в четыре тысячи рублей. Также нельзя громко включать музыку — она может напугать лесных жителей. Нельзя рубить деревья и кусты, даже если они не входят в Красную книгу. Штраф за это может достигать пяти тысяч рублей, если при рубке использовалась спецтехника. Если ущерб от срубленного дерева оценят больше, чем в пять тысяч, то наступит уголовная ответственность, наказание по которой предусматривает тюремное заключение. За мусор, оставленный в лесу, взыщут штраф от пятисот рублей до пяти тысяч. Брошенный мусор может нарушать не только санитарные нормы, но и рассматриваться как угроза пожарной безопасности. В качестве таких отходов можно рассматривать не только горящие спички и сигареты, но и стекло, которое может сработать как линза. Огонь нельзя разводить под кронами деревьев, на торфяниках, на подсохшей траве. Штраф за нарушение составляет от 15 до 30 тысяч рублей, а если действует режим противопожарной безопасности, то 50 тысяч. За умышленный поджог последует уголовная ответственность и тюремный срок до восьми лет. Сейчас противопожарный режим действует в Кузбассе. Он продлится до 1 июня, передает А42.