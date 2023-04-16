Пригожин показал отправку пленных украинцев домой на Пасху. Видео

16 апреля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин показал, как освобождает украинских военнопленных в честь Пасхи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные передали Украине 130 военнопленных в честь Пасхи. Видеозапись с отправкой украинских солдат опубликовала пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Всех подготовьте, накормите, напоите. Раненых подготовьте, чтобы врачи осмотрели. И постараться надо, чтобы сегодня до обеда все туда уже убыли», — сказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале его пресс-службы. На видео показано, как Пригожин отдает приказ об отправке пленных. Боец ЧВК «Вагнер» оглашает украинским военнопленным принятое решение, они отправляются на территорию Украины. Украинские СМИ со ссылкой на главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщают о 130 вернувшихся бойцах ВСУ. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства в редакцию не поступил. Ранее Минобороны России сообщило о 106 вернувшихся в Россию солдатах. Их удалось вернуть на родину в результате переговорного процесса.

Российские военные передали Украине 130 военнопленных в честь Пасхи. Видеозапись с отправкой украинских солдат опубликовала пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Всех подготовьте, накормите, напоите. Раненых подготовьте, чтобы врачи осмотрели. И постараться надо, чтобы сегодня до обеда все туда уже убыли», — сказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Видеозапись опубликована в официальном telegram-канале его пресс-службы. На видео показано, как Пригожин отдает приказ об отправке пленных. Боец ЧВК «Вагнер» оглашает украинским военнопленным принятое решение, они отправляются на территорию Украины. Украинские СМИ со ссылкой на главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщают о 130 вернувшихся бойцах ВСУ. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства в редакцию не поступил. Ранее Минобороны России сообщило о 106 вернувшихся в Россию солдатах. Их удалось вернуть на родину в результате переговорного процесса.