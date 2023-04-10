В МО РФ заявили о более 100 возвращенных из Киева пленных

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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
106 военнослужащих российской стороны вернутся на родину, заявили в Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы 10 апреля смогли вернуть 106 военнослужащих с подконтрольных Киевскому режиму территорий. Об этом заявили в Минобороны России.

«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны России.

Там добавили, что военных освободили с помощью самолетов авиации ВКС РФ. Освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации, отметили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Украина срывает обмен пленными. По ее словам, украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут включены в список обмена. Однако позже Украина перестала участвовать в обмене.

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Российские силы 10 апреля смогли вернуть 106 военнослужащих с подконтрольных Киевскому режиму территорий. Об этом заявили в Минобороны России. «10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны России. Там добавили, что военных освободили с помощью самолетов авиации ВКС РФ. Освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации, отметили в ведомстве. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Украина срывает обмен пленными. По ее словам, украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут включены в список обмена. Однако позже Украина перестала участвовать в обмене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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