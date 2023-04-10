В МО РФ заявили о более 100 возвращенных из Киева пленных

Российские силы 10 апреля смогли вернуть 106 военнослужащих с подконтрольных Киевскому режиму территорий. Об этом заявили в Минобороны России.
«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны России.
Там добавили, что военных освободили с помощью самолетов авиации ВКС РФ. Освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации, отметили в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Украина срывает обмен пленными. По ее словам, украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут включены в список обмена. Однако позже Украина перестала участвовать в обмене.
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Российские силы 10 апреля смогли вернуть 106 военнослужащих с подконтрольных Киевскому режиму территорий. Об этом заявили в Минобороны России. «10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны России. Там добавили, что военных освободили с помощью самолетов авиации ВКС РФ. Освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации, отметили в ведомстве. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Украина срывает обмен пленными. По ее словам, украинская сторона заверила ее, что 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут включены в список обмена. Однако позже Украина перестала участвовать в обмене.