Financial Times назвала главные риски ВСУ при контрнаступлении

Financial Times: украинской армии не хватает опыта для наступательной операции

16 апреля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что ВСУ провалится во время предполагаемого контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступательная операция Киева в рамках спецоперации провалится, поскольку солдаты ВСУ не обладают достаточным опытом. К тому же, как заявили сразу несколько военных аналитиков, Украине будет не хватать прикрытия с воздуха. «Боевые действия обещают быть тяжелыми для Украины, поскольку для выполнения их армии не хватает опыта и поддержки с воздуха. Также важно, чтобы воинские части выполняли работу синхронно», — пишет Financial Times , ссылаясь на слова экспертов. По словам военных аналитиков, украинская армия имеет ограниченный опыт в проведении операция такого большого масштаба. Также украинская сторона значительно уступает России по численности армии. Киеву необходимо получить истребители от Запада, иначе российская авиация, как заявляют эксперты, «раздавит украинские спецмашины». Ранее сообщалось, что Вашингтон сомневается в успехе предполагаемого наступления Киева в рамках спецоперации, поскольку ВСУ не обладает достаточной подготовкой, чтобы добиться успехов. Военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что украинское наступление пройдет в три этапа.

Контрнаступательная операция Киева в рамках спецоперации провалится, поскольку солдаты ВСУ не обладают достаточным опытом. К тому же, как заявили сразу несколько военных аналитиков, Украине будет не хватать прикрытия с воздуха. «Боевые действия обещают быть тяжелыми для Украины, поскольку для выполнения их армии не хватает опыта и поддержки с воздуха. Также важно, чтобы воинские части выполняли работу синхронно», — пишет Financial Times, ссылаясь на слова экспертов. По словам военных аналитиков, украинская армия имеет ограниченный опыт в проведении операция такого большого масштаба. Также украинская сторона значительно уступает России по численности армии. Киеву необходимо получить истребители от Запада, иначе российская авиация, как заявляют эксперты, «раздавит украинские спецмашины». Ранее сообщалось, что Вашингтон сомневается в успехе предполагаемого наступления Киева в рамках спецоперации, поскольку ВСУ не обладает достаточной подготовкой, чтобы добиться успехов. Военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что украинское наступление пройдет в три этапа.