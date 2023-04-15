Ресторатор из ХМАО заявил о травле из-за посетителя в футболке с надписью СБУ

16 апреля 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники кафе из-за инцидента подверглись критике (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) после посещения кафе «Hookah place» мужчиной в футболке с надписью «Служба безопасности Украины» (СБУ) люди обрушились с критикой в адрес проекта и его сотрудников. Об этом URA.RU сообщил директор заведения Игнатий Сомов. «После публикации в СМИ нас пытались оскорблять, морально подавить, обращались с угрозами и оскорблениями к людям, работающим в проекте, оскорбляли сам проект. Люди не хотят разбираться в ситуации, а начинают травить», — рассказал Сомов. В этот день директор отсутствовал, был в командировке в Москве. «Это серьезная для нас провокация, ранее с таким не сталкивались. Если бы я находился в тот момент в заведении, я бы лично этой ситуации не допустил», — сообщил он, пояснив, что один из бывших сотрудников кафе ушел добровольцем на СВО и погиб. Руководитель добавил, что придерживается патриотических взглядов. Сомов призывает людей быть внимательными и поддерживать друг друга. «Я считаю, что в нынешней обстановке люди должны стремиться пресекать попытки расколоть общество. Нужно поддерживать друг друга, а не пытаться уничтожить. В такой ситуации может оказаться любой из нас», — поделился он. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ФСБ задержала мужчину, посетившего городское кафе в футболке с надписью «Служба безопасности Украины» (СБУ). По данному факту силовики проводят проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) после посещения кафе «Hookah place» мужчиной в футболке с надписью «Служба безопасности Украины» (СБУ) люди обрушились с критикой в адрес проекта и его сотрудников. Об этом URA.RU сообщил директор заведения Игнатий Сомов. «После публикации в СМИ нас пытались оскорблять, морально подавить, обращались с угрозами и оскорблениями к людям, работающим в проекте, оскорбляли сам проект. Люди не хотят разбираться в ситуации, а начинают травить», — рассказал Сомов. В этот день директор отсутствовал, был в командировке в Москве. «Это серьезная для нас провокация, ранее с таким не сталкивались. Если бы я находился в тот момент в заведении, я бы лично этой ситуации не допустил», — сообщил он, пояснив, что один из бывших сотрудников кафе ушел добровольцем на СВО и погиб. Руководитель добавил, что придерживается патриотических взглядов. Сомов призывает людей быть внимательными и поддерживать друг друга. «Я считаю, что в нынешней обстановке люди должны стремиться пресекать попытки расколоть общество. Нужно поддерживать друг друга, а не пытаться уничтожить. В такой ситуации может оказаться любой из нас», — поделился он. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ФСБ задержала мужчину, посетившего городское кафе в футболке с надписью «Служба безопасности Украины» (СБУ). По данному факту силовики проводят проверку.