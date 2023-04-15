15 апреля 2023
14 апреля 2023

В пермском аэропорту на несколько часов задерживается рейс в Минск

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, пилот, летчик, самолет, подготовка к полету, авиадвигатель
Новое время вылета запланировано на 22:20 Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино задерживается рейс Пермь — Минск (Республика Беларусь). По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в 17:00, но теперь расчетное время вылета — 22:20. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в аэропорту Перми (Большое Савино) произошла задержка рейса по маршруту Пермь — Минск. Новое время вылета запланировано на 22:20», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 73 пассажира.

Ранее URA.RU писало, что на рейс из Перми в Минск было продано 49% билетов. Первый перелет был запланирован 2 апреля.

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В пермском аэропорту Большое Савино задерживается рейс Пермь — Минск (Республика Беларусь). По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в 17:00, но теперь расчетное время вылета — 22:20. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в аэропорту Перми (Большое Савино) произошла задержка рейса по маршруту Пермь — Минск. Новое время вылета запланировано на 22:20», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 73 пассажира. Ранее URA.RU писало, что на рейс из Перми в Минск было продано 49% билетов. Первый перелет был запланирован 2 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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