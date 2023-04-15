В пермском аэропорту на несколько часов задерживается рейс в Минск

В пермском аэропорту Большое Савино задерживается рейс Пермь — Минск (Республика Беларусь). По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в 17:00, но теперь расчетное время вылета — 22:20. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что в аэропорту Перми (Большое Савино) произошла задержка рейса по маршруту Пермь — Минск. Новое время вылета запланировано на 22:20», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 73 пассажира.
Ранее URA.RU писало, что на рейс из Перми в Минск было продано 49% билетов. Первый перелет был запланирован 2 апреля.
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