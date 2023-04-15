Космонавт Артемьев передал свердловскому храму икону, побывавшую на орбите. Фото

16 апреля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Олегу Артемьеву в свою очередь вручили медаль святой великомученицы Екатерины Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский летчик-космонавт Олег Артемьев после Пасхального крестного хода в Екатеринбурге передал храму святой великомученицы Екатерины икону, которую он брал с собой на орбиту. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины. «Космонавт передал икону святой Екатерины храму-часовне. Теперь икона будет храниться в самом центре Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Олегу Артемьеву в свою очередь вручили медаль святой великомученицы Екатерины. Икона, по словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), была с космонавтом на орбите полгода. «Икона практически выходила в открытый космос, это было такое благословение для тех, кто находился на орбите», — сказал митрополит. Ранее URA.RU писало, что космонавт Артемьев пройдет по Екатеринбургу с иконой, побывавшей на орбите. До этого паломники привезли Благодатный огонь в уральскую столицу из Иерусалима. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев после Пасхального крестного хода в Екатеринбурге передал храму святой великомученицы Екатерины икону, которую он брал с собой на орбиту. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины. «Космонавт передал икону святой Екатерины храму-часовне. Теперь икона будет храниться в самом центре Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Олегу Артемьеву в свою очередь вручили медаль святой великомученицы Екатерины. Икона, по словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), была с космонавтом на орбите полгода. «Икона практически выходила в открытый космос, это было такое благословение для тех, кто находился на орбите», — сказал митрополит. Ранее URA.RU писало, что космонавт Артемьев пройдет по Екатеринбургу с иконой, побывавшей на орбите. До этого паломники привезли Благодатный огонь в уральскую столицу из Иерусалима.