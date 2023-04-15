15 апреля 2023

Космонавт Артемьев передал свердловскому храму икону, побывавшую на орбите. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вознесенская горка во время "Царских дней" в Екатеринбурге, храм на крови, чугунная ограда
Олегу Артемьеву в свою очередь вручили медаль святой великомученицы Екатерины Фото:

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев после Пасхального крестного хода в Екатеринбурге передал храму святой великомученицы Екатерины икону, которую он брал с собой на орбиту. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины.

«Космонавт передал икону святой Екатерины храму-часовне. Теперь икона будет храниться в самом центре Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Олегу Артемьеву в свою очередь вручили медаль святой великомученицы Екатерины.

Икона, по словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), была с космонавтом на орбите полгода. «Икона практически выходила в открытый космос, это было такое благословение для тех, кто находился на орбите», — сказал митрополит.

Ранее URA.RU писало, что космонавт Артемьев пройдет по Екатеринбургу с иконой, побывавшей на орбите. До этого паломники привезли Благодатный огонь в уральскую столицу из Иерусалима.

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Российский летчик-космонавт Олег Артемьев после Пасхального крестного хода в Екатеринбурге передал храму святой великомученицы Екатерины икону, которую он брал с собой на орбиту. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины. «Космонавт передал икону святой Екатерины храму-часовне. Теперь икона будет храниться в самом центре Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Олегу Артемьеву в свою очередь вручили медаль святой великомученицы Екатерины. Икона, по словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), была с космонавтом на орбите полгода. «Икона практически выходила в открытый космос, это было такое благословение для тех, кто находился на орбите», — сказал митрополит. Ранее URA.RU писало, что космонавт Артемьев пройдет по Екатеринбургу с иконой, побывавшей на орбите. До этого паломники привезли Благодатный огонь в уральскую столицу из Иерусалима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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