В Екатеринбург привезли Благодатный огонь из Иерусалима

В аэропорт Кольцово приземлилась паломническая делегация с Благодатным огнем (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Паломники в ночь на 16 апреля привезли Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург. Паломническая делегация в числе которых был вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бизнесмены, общественные деятели, а также старший священник Храма-на-Крови, представитель Екатеринбургской митрополии отец Максим Миняйло приземлилась в аэропорт Кольцово, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Самолет с Благодатным огнем приземлился в Екатеринбурге. Встретимся сегодня на Пасхальном Крестном ходе», — написал в своем telegram-канале митрополит Кульберг.

Кроме этого в ночь на 16 апреля в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге прошло пасхальное богослужение. На нем присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее URA.RU сообщало, что паломническая делегация, состоящая из 87 человек, отправилась в Иерусалим, чтобы оттуда доставить Благодатный огонь на Урал. Также агентство рассказывало, что в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге в ночь с 15 на 16 апреля пройдет Пасхальная литургия.