Астронавт Артемьев пройдет по Екатеринбургу с иконой, побывавшей в космосе

16 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Молитвенное шествие начнется у Свято-Троицкого собора (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев 16 апреля примет участие в Пасхальном крестном ходе, где пронесет икону святой Екатерины, которая, как уверяют представители Екатеринбургской епархии, совершила крестный ход на орбите. Мероприятие начнется в 16:00 у входа в Свято-Троицкий собор. «Сегодня Олег Артемьев планирует пройти крестный ход с уральцами. Он хочет передать в часовню икону святой Екатерины, которая побывала на орбите», — пишет пресс-служба епархии в Telegram. Отмечается, что шествие пройдет от Свято-Троицкого собора и завершится у Храма-на-Крови. Информацию об участии космонавта в мероприятии также подтвердил депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. В своем telegram-канале он опубликовал совместное фото с Артемьевым. В прошлом году Артемьев также должен был принять участие в шествии, но его визит сорвался. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из Иерусалима привезли Благодатный огонь. Свердловские паломники вылетали за святыней на специальном борте, организованном Фондом святой Екатерины.

Российский летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев 16 апреля примет участие в Пасхальном крестном ходе, где пронесет икону святой Екатерины, которая, как уверяют представители Екатеринбургской епархии, совершила крестный ход на орбите. Мероприятие начнется в 16:00 у входа в Свято-Троицкий собор. «Сегодня Олег Артемьев планирует пройти крестный ход с уральцами. Он хочет передать в часовню икону святой Екатерины, которая побывала на орбите», — пишет пресс-служба епархии в Telegram. Отмечается, что шествие пройдет от Свято-Троицкого собора и завершится у Храма-на-Крови. Информацию об участии космонавта в мероприятии также подтвердил депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. В своем telegram-канале он опубликовал совместное фото с Артемьевым. В прошлом году Артемьев также должен был принять участие в шествии, но его визит сорвался. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из Иерусалима привезли Благодатный огонь. Свердловские паломники вылетали за святыней на специальном борте, организованном Фондом святой Екатерины.