Правительство ХМАО объединило кадровиков в одном департаменте

Правительство ХМАО объединило 91 кадровика в рамках создания Единой кадровой службы (ЕКАС). Численность нового структурного подразделения будет сформирована за счет 34 сотрудников депгосслужбы и 57 работников региональных ведомств, сообщает официальный сайт властей Югры.
«Осуществить формирование предельной штатной численности департамента государственной гражданской службы и кадровой политики за счет его штатной численности в количестве 34 штатных единиц и штатной численности аппарата губернатора, департаментов правительства и региональных служб (57 штатных единиц — прим. URA.RU», — указано в постановлении правительства округа.
В новую структуру перейдет один служащий из аппарата губернатора, от одного до шести сотрудников 17 департаментов правительства, а также от одного до четырех сотрудников семи региональных служб. До завершения организационно-штатных мероприятий служащие, при их согласии, продолжат исполнение должностных обязанностей по ранее замещаемым должностям.
Ранее URA.RU писало о реструктуризации правительства ХМАО. В регионе упразднен проектный департамент, наименования и полномочия ряда других крупных подразделений изменены в соответствии с требованиями аппарата президента РФ.
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