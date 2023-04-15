Правительство ХМАО объединило кадровиков в одном департаменте

16 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО создали Единую кадровую службу Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство ХМАО объединило 91 кадровика в рамках создания Единой кадровой службы (ЕКАС). Численность нового структурного подразделения будет сформирована за счет 34 сотрудников депгосслужбы и 57 работников региональных ведомств, сообщает официальный сайт властей Югры. «Осуществить формирование предельной штатной численности департамента государственной гражданской службы и кадровой политики за счет его штатной численности в количестве 34 штатных единиц и штатной численности аппарата губернатора, департаментов правительства и региональных служб (57 штатных единиц — прим. URA.RU», — указано в постановлении правительства округа. В новую структуру перейдет один служащий из аппарата губернатора, от одного до шести сотрудников 17 департаментов правительства, а также от одного до четырех сотрудников семи региональных служб. До завершения организационно-штатных мероприятий служащие, при их согласии, продолжат исполнение должностных обязанностей по ранее замещаемым должностям. Ранее URA.RU писало о реструктуризации правительства ХМАО. В регионе упразднен проектный департамент, наименования и полномочия ряда других крупных подразделений изменены в соответствии с требованиями аппарата президента РФ.

Правительство ХМАО объединило 91 кадровика в рамках создания Единой кадровой службы (ЕКАС). Численность нового структурного подразделения будет сформирована за счет 34 сотрудников депгосслужбы и 57 работников региональных ведомств, сообщает официальный сайт властей Югры. «Осуществить формирование предельной штатной численности департамента государственной гражданской службы и кадровой политики за счет его штатной численности в количестве 34 штатных единиц и штатной численности аппарата губернатора, департаментов правительства и региональных служб (57 штатных единиц — прим. URA.RU», — указано в постановлении правительства округа. В новую структуру перейдет один служащий из аппарата губернатора, от одного до шести сотрудников 17 департаментов правительства, а также от одного до четырех сотрудников семи региональных служб. До завершения организационно-штатных мероприятий служащие, при их согласии, продолжат исполнение должностных обязанностей по ранее замещаемым должностям. Ранее URA.RU писало о реструктуризации правительства ХМАО. В регионе упразднен проектный департамент, наименования и полномочия ряда других крупных подразделений изменены в соответствии с требованиями аппарата президента РФ.