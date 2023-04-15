15 апреля 2023

Губернатор ХМАО изменила структуру правительства

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Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, правительство хмао
В правительстве ХМАО изменилась структура Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перераспределила полномочия между департаментами. Об изменениях в структуре правительства сообщается на официальном сайте властей региона.

«Натальей Комаровой принято решение о реорганизации и перераспределении отдельных функций и полномочий региональных департаментов», — указано на сайте. Так, департамент общественных, внешних связей и молодежной политики передает департаменту внутренней политики полномочия по оказанию госуслуг и правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также издательской и полиграфической деятельности. За маркетинг и брендинг Югры теперь будет отвечать департамент экономики.

В депсвязей переходит ответственность за межнациональные отношения, профилактику экстремизма, защиту прав коренных народов и воспитание молодежи. «При этом департамент переименован в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры», — сообщили власти.

В депгосслужбы создана единая кадровая и антикоррупционная служба. Структура переименована в департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Ликвидирован департамент проектного управления автономного округа — его полномочия полностью переходят в депэкономики ХМАО. Проект реорганизации соответствует структуре, рекомендованной аппаратом Президента РФ.

Ранее сообщалось, что власти ХМАО анонсировали создание единой кадровой антикоррупционной службы. Создание ЕКАС централизует кадровую работу, сократит рутинные процессы, автоматизирует и увеличит скорость принятия решений.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова перераспределила полномочия между департаментами. Об изменениях в структуре правительства сообщается на официальном сайте властей региона. «Натальей Комаровой принято решение о реорганизации и перераспределении отдельных функций и полномочий региональных департаментов», — указано на сайте. Так, департамент общественных, внешних связей и молодежной политики передает департаменту внутренней политики полномочия по оказанию госуслуг и правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также издательской и полиграфической деятельности. За маркетинг и брендинг Югры теперь будет отвечать департамент экономики. В депсвязей переходит ответственность за межнациональные отношения, профилактику экстремизма, защиту прав коренных народов и воспитание молодежи. «При этом департамент переименован в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры», — сообщили власти. В депгосслужбы создана единая кадровая и антикоррупционная служба. Структура переименована в департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Ликвидирован департамент проектного управления автономного округа — его полномочия полностью переходят в депэкономики ХМАО. Проект реорганизации соответствует структуре, рекомендованной аппаратом Президента РФ. Ранее сообщалось, что власти ХМАО анонсировали создание единой кадровой антикоррупционной службы. Создание ЕКАС централизует кадровую работу, сократит рутинные процессы, автоматизирует и увеличит скорость принятия решений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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