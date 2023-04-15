Губернатор ХМАО изменила структуру правительства

16 апреля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО изменилась структура Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова перераспределила полномочия между департаментами. Об изменениях в структуре правительства сообщается на официальном сайте властей региона. «Натальей Комаровой принято решение о реорганизации и перераспределении отдельных функций и полномочий региональных департаментов», — указано на сайте. Так, департамент общественных, внешних связей и молодежной политики передает департаменту внутренней политики полномочия по оказанию госуслуг и правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также издательской и полиграфической деятельности. За маркетинг и брендинг Югры теперь будет отвечать департамент экономики. В депсвязей переходит ответственность за межнациональные отношения, профилактику экстремизма, защиту прав коренных народов и воспитание молодежи. «При этом департамент переименован в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры», — сообщили власти. В депгосслужбы создана единая кадровая и антикоррупционная служба. Структура переименована в департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Ликвидирован департамент проектного управления автономного округа — его полномочия полностью переходят в депэкономики ХМАО. Проект реорганизации соответствует структуре, рекомендованной аппаратом Президента РФ. Ранее сообщалось, что власти ХМАО анонсировали создание единой кадровой антикоррупционной службы. Создание ЕКАС централизует кадровую работу, сократит рутинные процессы, автоматизирует и увеличит скорость принятия решений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перераспределила полномочия между департаментами. Об изменениях в структуре правительства сообщается на официальном сайте властей региона. «Натальей Комаровой принято решение о реорганизации и перераспределении отдельных функций и полномочий региональных департаментов», — указано на сайте. Так, департамент общественных, внешних связей и молодежной политики передает департаменту внутренней политики полномочия по оказанию госуслуг и правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также издательской и полиграфической деятельности. За маркетинг и брендинг Югры теперь будет отвечать департамент экономики. В депсвязей переходит ответственность за межнациональные отношения, профилактику экстремизма, защиту прав коренных народов и воспитание молодежи. «При этом департамент переименован в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры», — сообщили власти. В депгосслужбы создана единая кадровая и антикоррупционная служба. Структура переименована в департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Ликвидирован департамент проектного управления автономного округа — его полномочия полностью переходят в депэкономики ХМАО. Проект реорганизации соответствует структуре, рекомендованной аппаратом Президента РФ. Ранее сообщалось, что власти ХМАО анонсировали создание единой кадровой антикоррупционной службы. Создание ЕКАС централизует кадровую работу, сократит рутинные процессы, автоматизирует и увеличит скорость принятия решений.