Спецназ и армия Судана согласились приостановить боевые действия

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Боевые действия между армией и спецназом Судана приостановлены на 3 часа Фото:
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Вооруженные столкновения в Судане

Регулярная армия Судана и спецназ страны согласились приостановить огонь с 16:00 до 19:00 местного времени. Об этом сообщили в Миссии ООН в Судане.

«[Стороны конфликта] согласились с предложением спецпредставителя генсека ООН по Судану Волкера Пертеса и Трехстороннего механизма взять на себя обязательство временно приостановить боевые действия по гуманитарным соображениям сегодня с 16.00 до 19.00», — говорится в сообщении, его текст приводит британская компания BBC.

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Что известно о конфликте в Судане

В апреле между армией и спецназом Судана случился вооруженный конфликт. Он связан с военным расколом в стране. 15 апреля в Судане загорелся украинский самолет, а вокруг президентского здания съехались бронемашины. К 16 апреля число погибших достигло 56 человек, общее число раненых составило 595.

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Регулярная армия Судана и спецназ страны согласились приостановить огонь с 16:00 до 19:00 местного времени. Об этом сообщили в Миссии ООН в Судане. «[Стороны конфликта] согласились с предложением спецпредставителя генсека ООН по Судану Волкера Пертеса и Трехстороннего механизма взять на себя обязательство временно приостановить боевые действия по гуманитарным соображениям сегодня с 16.00 до 19.00», — говорится в сообщении, его текст приводит британская компания BBC. В апреле между армией и спецназом Судана случился вооруженный конфликт. Он связан с военным расколом в стране. 15 апреля в Судане загорелся украинский самолет, а вокруг президентского здания съехались бронемашины. К 16 апреля число погибших достигло 56 человек, общее число раненых составило 595.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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