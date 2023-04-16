Спецназ и армия Судана согласились приостановить боевые действия

Регулярная армия Судана и спецназ страны согласились приостановить огонь с 16:00 до 19:00 местного времени. Об этом сообщили в Миссии ООН в Судане.
«[Стороны конфликта] согласились с предложением спецпредставителя генсека ООН по Судану Волкера Пертеса и Трехстороннего механизма взять на себя обязательство временно приостановить боевые действия по гуманитарным соображениям сегодня с 16.00 до 19.00», — говорится в сообщении, его текст приводит британская компания BBC.
В апреле между армией и спецназом Судана случился вооруженный конфликт. Он связан с военным расколом в стране. 15 апреля в Судане загорелся украинский самолет, а вокруг президентского здания съехались бронемашины. К 16 апреля число погибших достигло 56 человек, общее число раненых составило 595.
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