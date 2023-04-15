15 апреля 2023

Число погибших в ходе беспорядков в Судане выросло до 56

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Комитет врачей Судана сообщил о 56 погибших в ходе столкновений в стране Фото:

Число погибших в Судане увеличилось до 56 человек. Об этом рассказали в комитете врачей Судана. Число раненых составляет 595 человек.

«Общее количество погибших мирных жителей составило 56 человек. Десятки смертей среди военных», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице комитета рвачей Судана в Twitter. Десятки раненых находятся в критическом состоянии.

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О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. Столкновения наблюдались и в других регионах Судана. Отрядами спецназа был заблокирован президентский дворец, международный аэропорт в столице и военная база в городе Мерое. Совбез ООН призвал стороны к прекращению огня, передает Life.

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Число погибших в Судане увеличилось до 56 человек. Об этом рассказали в комитете врачей Судана. Число раненых составляет 595 человек. «Общее количество погибших мирных жителей составило 56 человек. Десятки смертей среди военных», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице комитета рвачей Судана в Twitter. Десятки раненых находятся в критическом состоянии. О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. Столкновения наблюдались и в других регионах Судана. Отрядами спецназа был заблокирован президентский дворец, международный аэропорт в столице и военная база в городе Мерое. Совбез ООН призвал стороны к прекращению огня, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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