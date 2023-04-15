Число погибших в ходе беспорядков в Судане выросло до 56

Число погибших в Судане увеличилось до 56 человек. Об этом рассказали в комитете врачей Судана. Число раненых составляет 595 человек.
«Общее количество погибших мирных жителей составило 56 человек. Десятки смертей среди военных», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице комитета рвачей Судана в Twitter. Десятки раненых находятся в критическом состоянии.
О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. Столкновения наблюдались и в других регионах Судана. Отрядами спецназа был заблокирован президентский дворец, международный аэропорт в столице и военная база в городе Мерое. Совбез ООН призвал стороны к прекращению огня, передает Life.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!