Путин назвал цель военного сотрудничества РФ и КНР

Путин оценил развитие сотрудничества России и Китая
Военное сотрудничество России и Китая укрепляет отношения между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу.
«Безусловно, это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер отношений между РФ и КНР», — сказал Путин, прямая трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». На той же встречи Путин отметил, что Россия и Китая регулярно обмениваются полезной информацией касательно военных ведомств.
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