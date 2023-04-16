Путин назвал цель военного сотрудничества РФ и КНР

Путин: военное сотрудничество РФ и Китая укрепляет отношения между странами
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Путин оценил развитие сотрудничества России и Китая Фото:

Военное сотрудничество России и Китая укрепляет отношения между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу.

«Безусловно, это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер отношений между РФ и КНР», — сказал Путин, прямая трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». На той же встречи Путин отметил, что Россия и Китая регулярно обмениваются полезной информацией касательно военных ведомств.

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Военное сотрудничество России и Китая укрепляет отношения между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. «Безусловно, это еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер отношений между РФ и КНР», — сказал Путин, прямая трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». На той же встречи Путин отметил, что Россия и Китая регулярно обмениваются полезной информацией касательно военных ведомств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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