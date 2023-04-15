Губернатор Комарова указала сроки проведения реформы правительства ХМАО

Комарова поручила до 21 апреля разработать план изменения структуры правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова дала задание своим подчиненным в срок до 21 апреля определиться с планом действий по изменению структуры правительства. Об этом указано в ее постановлении, которое размещено на сайте окружного правительства.

«В срок до 21 апреля 2023 года внести Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры предложения по утверждению (изменению, признанию утратившими силу) положений, структур, предельной штатной численности, штатных расписаний возглавляемых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в документе. Это задание дано структурам окружного правительства, которые подлежат реформированию в ближайшее время.

Среди них департамент внутренней политики, департамент общественных, внешних связей и молодежной политики, департамент экономического развития и департамент государственной гражданской службы и кадровой политики. Кроме того, в рамках реформы будет изменена организационно-правовая структура «Регионального аналитического центра» и «Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службы».

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках реформы окружного правительства создается единая кадровая служба. Она объединит всех HR-специалистов, прежде работавших в каждом из департаментов.