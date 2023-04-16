Министр обороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита

Министр обороны Китая Ли Шанфу считает, что Россия и КНР являются стратегическими партнерами. Об этом он заявил в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не случайно выбрал Россию для своего первого зарубежного визита в должности министра обороны КНР. Этим я хочу подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений между Россией и КНР», — сказал он в ходе встречи с Владимиром Путиным, которую транслировало
Президент Владимир Путин по итогам встречи с Ли Шанфу заявил, что военное сотрудничество между Россией и Китаем укрепляет отношения между странами. По его словам, Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. Ранее Путин в Москве встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года.
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