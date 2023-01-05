В Тюмень экстренно вернули пассажирский самолет, вылетевший в ЯНАО

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Борт вылетел из Тюмени в Новый Уренгой утром 5 января Фото:

Пассажирский самолет, вылетевший утром 5 января из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО), экстренно вернулся из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщает официальный сайт Центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, утром 05.01.2023 из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт Тюмени вернулся пассажирский самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой», — указано на официальном сайте ведомства.

Там добавили, что вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Следователи выясняют причины и обстоятельства, которые привели к авиационному происшествию.

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Пассажирский самолет, вылетевший утром 5 января из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО), экстренно вернулся из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщает официальный сайт Центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. «По предварительным данным, утром 05.01.2023 из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт Тюмени вернулся пассажирский самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой», — указано на официальном сайте ведомства. Там добавили, что вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Следователи выясняют причины и обстоятельства, которые привели к авиационному происшествию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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