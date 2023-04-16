Жители курганского города замерзают в квартирах

17 апреля 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

В Макушино люди мерзнут в квартирах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Макушино (Курганская область) замерзают в квартирах. Батареи центрального отопления ледяные. Об этом горожане написали в комментариях на странице паблика «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Макушинцы уже несколько лет не видят тепла в своих квартирах. Отопительный сезон снова провален. Не сложно представить себе, что творится в городских детсадах и больнице, когда батареи еле теплые. Помогите нам не замерзнуть», — написала в посте жительница Макушино. Горожане в комментариях также рассказали о холодных батареях центрального отопления. Жители надеются, что их крик о помощи услышат областные власти. Администрация Макушинского муниципального округа написала в ответе под постом в паблике, что теплоснабжающая организация ООО «Теплоресурс» является частным предприятием с крупной суммой задолженности. Как следствие, у организации нет необходимого запаса угля в котельных города. С руководством проводилась разъяснительная работа. По словам представителей администрации вопрос находится на постоянном контроле главы округа. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана пожаловались губернатору Вадиму Шумкову на холод в квартирах. Глава региона оперативно отреагировал на проблему.

Жители Макушино (Курганская область) замерзают в квартирах. Батареи центрального отопления ледяные. Об этом горожане написали в комментариях на странице паблика «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Макушинцы уже несколько лет не видят тепла в своих квартирах. Отопительный сезон снова провален. Не сложно представить себе, что творится в городских детсадах и больнице, когда батареи еле теплые. Помогите нам не замерзнуть», — написала в посте жительница Макушино. Горожане в комментариях также рассказали о холодных батареях центрального отопления. Жители надеются, что их крик о помощи услышат областные власти. Администрация Макушинского муниципального округа написала в ответе под постом в паблике, что теплоснабжающая организация ООО «Теплоресурс» является частным предприятием с крупной суммой задолженности. Как следствие, у организации нет необходимого запаса угля в котельных города. С руководством проводилась разъяснительная работа. По словам представителей администрации вопрос находится на постоянном контроле главы округа. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана пожаловались губернатору Вадиму Шумкову на холод в квартирах. Глава региона оперативно отреагировал на проблему.