16 апреля 2023
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Жители курганского города замерзают в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, холод, градусник, тепло в доме, температура в квартире
В Макушино люди мерзнут в квартирах Фото:

Жители Макушино (Курганская область) замерзают в квартирах. Батареи центрального отопления ледяные. Об этом горожане написали в комментариях на странице паблика «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Макушинцы уже несколько лет не видят тепла в своих квартирах. Отопительный сезон снова провален. Не сложно представить себе, что творится в городских детсадах и больнице, когда батареи еле теплые. Помогите нам не замерзнуть», — написала в посте жительница Макушино.

Горожане в комментариях также рассказали о холодных батареях центрального отопления. Жители надеются, что их крик о помощи услышат областные власти.

Администрация Макушинского муниципального округа написала в ответе под постом в паблике, что теплоснабжающая организация ООО «Теплоресурс» является частным предприятием с крупной суммой задолженности. Как следствие, у организации нет необходимого запаса угля в котельных города. С руководством проводилась разъяснительная работа. По словам представителей администрации вопрос находится на постоянном контроле главы округа.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана пожаловались губернатору Вадиму Шумкову на холод в квартирах. Глава региона оперативно отреагировал на проблему.

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Жители Макушино (Курганская область) замерзают в квартирах. Батареи центрального отопления ледяные. Об этом горожане написали в комментариях на странице паблика «Подслушано Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Макушинцы уже несколько лет не видят тепла в своих квартирах. Отопительный сезон снова провален. Не сложно представить себе, что творится в городских детсадах и больнице, когда батареи еле теплые. Помогите нам не замерзнуть», — написала в посте жительница Макушино. Горожане в комментариях также рассказали о холодных батареях центрального отопления. Жители надеются, что их крик о помощи услышат областные власти. Администрация Макушинского муниципального округа написала в ответе под постом в паблике, что теплоснабжающая организация ООО «Теплоресурс» является частным предприятием с крупной суммой задолженности. Как следствие, у организации нет необходимого запаса угля в котельных города. С руководством проводилась разъяснительная работа. По словам представителей администрации вопрос находится на постоянном контроле главы округа. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана пожаловались губернатору Вадиму Шумкову на холод в квартирах. Глава региона оперативно отреагировал на проблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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