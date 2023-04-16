Конгрессмен Тернер: Киев изменит планы о наступлении из-за утечки данных Пентагона

17 апреля 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Ситуация с утечкой данных Пентагона о состоянии ВСУ негативно повлияла на США Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия из-за утечки секретных документов Пентагона. Такое мнение высказал республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер. «Я могу сказать вам, что президент [Украины Владимир] Зеленский, конечно, был бы обеспокоен, как и другие союзники», — сказал Тернер в эфире телекомпании CBS. В случае с раскрытием секретных данных Пентагона, касающихся Украины, по мнению законодателя, «может иметь место смягчение» возможных негативных последствий для Киева. «Могут сменить свою стратегию, и это может изменить результат», — считает Тернер. Он отметил, что утечка информации однозначно нанесла ущерб Вашингтону и его союзникам. Президент США Джо Байден заявил, что спецслужбы Вашингтона проводят проверку на подлинность материалов, попавших в сеть с описанием состояния ВСУ и планов США и Североатлантического альянса по ее укреплению, сообщает МК. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра по подозрению в причастности к «сливу» данных. Он будет находиться под стражей до 19 апреля, передает RT.

Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия из-за утечки секретных документов Пентагона. Такое мнение высказал республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер. «Я могу сказать вам, что президент [Украины Владимир] Зеленский, конечно, был бы обеспокоен, как и другие союзники», — сказал Тернер в эфире телекомпании CBS. В случае с раскрытием секретных данных Пентагона, касающихся Украины, по мнению законодателя, «может иметь место смягчение» возможных негативных последствий для Киева. «Могут сменить свою стратегию, и это может изменить результат», — считает Тернер. Он отметил, что утечка информации однозначно нанесла ущерб Вашингтону и его союзникам. Президент США Джо Байден заявил, что спецслужбы Вашингтона проводят проверку на подлинность материалов, попавших в сеть с описанием состояния ВСУ и планов США и Североатлантического альянса по ее укреплению, сообщает МК. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра по подозрению в причастности к «сливу» данных. Он будет находиться под стражей до 19 апреля, передает RT.