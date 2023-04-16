В ЯНАО к середине недели придет плюсовая температура

В среду 19 апреля воздух прогреется до +1 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в среду 19 апреля днем ожидается потепление до +1 градуса. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«19 апреля в ЯНАО прогнозируется температура воздуха: ночью -17,-22, днем -4,+1. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.

При этом в понедельник, 17 апреля температура воздуха днем ожидается -6,-13 градусов, местами небольшой снег. Во вторник ночью температура воздуха упадет до -21 градуса, днем -1,-6. Сохраняются небольшие осадки в виде снега, ветер переменный 6-11 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предсказал дождливый апрель в ХМАО и ЯНАО. Он отметил, что осадков выпадет больше нормы, а периоды пасмурной и солнечной погоды будут чередоваться.