16 апреля 2023
15 апреля 2023

В ЯНАО к середине недели придет плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Весна. Тюмень, двор, машины, лужа, автомобили, весна, парковка
В среду 19 апреля воздух прогреется до +1 градуса Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в среду 19 апреля днем ожидается потепление до +1 градуса. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«19 апреля в ЯНАО прогнозируется температура воздуха: ночью -17,-22, днем -4,+1. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.

При этом в понедельник, 17 апреля температура воздуха днем ожидается -6,-13 градусов, местами небольшой снег. Во вторник ночью температура воздуха упадет до -21 градуса, днем -1,-6. Сохраняются небольшие осадки в виде снега, ветер переменный 6-11 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предсказал дождливый апрель в ХМАО и ЯНАО. Он отметил, что осадков выпадет больше нормы, а периоды пасмурной и солнечной погоды будут чередоваться.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Ямало-Ненецком автономном округе в среду 19 апреля днем ожидается потепление до +1 градуса. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «19 апреля в ЯНАО прогнозируется температура воздуха: ночью -17,-22, днем -4,+1. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. При этом в понедельник, 17 апреля температура воздуха днем ожидается -6,-13 градусов, местами небольшой снег. Во вторник ночью температура воздуха упадет до -21 градуса, днем -1,-6. Сохраняются небольшие осадки в виде снега, ветер переменный 6-11 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предсказал дождливый апрель в ХМАО и ЯНАО. Он отметил, что осадков выпадет больше нормы, а периоды пасмурной и солнечной погоды будут чередоваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...