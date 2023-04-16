«Единая Россия» выиграла первые выборы в Свердловской области в 2023 году

17 апреля 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

Новыми депутатами гордумы Арамиля стали трое представителей «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три депутата партии «Единая Россия» победили на довыборах в думу Арамильского городского округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Депутатами стали Олег Костин, Анастасия Соловьева и Татьяна Тихонова из „Единой России“. На места в думе также претендовали коммунисты, эсеры, ЛДПР и самовыдвиженцы», — рассказали источники URA.RU. Явка на довыборах в Арамильскую гордуму составила 16%. Досрочные выборы прошли в связи с тем, что Марина Мишарина стала главой Арамильского городского округа, а у депутатов Алексея Мишина и Валерия Блинова досрочно прекратились полномочия. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в 2023 году предстоит провести 12 избирательных компаний. По данным избирательной комиссии региона выборы охватят 1,35 миллиона человек.

Три депутата партии «Единая Россия» победили на довыборах в думу Арамильского городского округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Депутатами стали Олег Костин, Анастасия Соловьева и Татьяна Тихонова из „Единой России“. На места в думе также претендовали коммунисты, эсеры, ЛДПР и самовыдвиженцы», — рассказали источники URA.RU. Явка на довыборах в Арамильскую гордуму составила 16%. Досрочные выборы прошли в связи с тем, что Марина Мишарина стала главой Арамильского городского округа, а у депутатов Алексея Мишина и Валерия Блинова досрочно прекратились полномочия. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в 2023 году предстоит провести 12 избирательных компаний. По данным избирательной комиссии региона выборы охватят 1,35 миллиона человек.