В Свердловской области выборы охватят 1,3 млн человек

Свердловчанам предстоит поучаствовать в 12 избирательных кампаниях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в 2023 году предстоит провести 12 избирательных компаний. Выборы охватят 1,35 млн человек, предполагают в избирательной комиссии региона. Об итогах первого заседания избиркома сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В 2023 году предстоит организовать проведение 12 избирательных кампаний, в том числе в единый день голосования — 11 кампаний, включая дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и 10 кампаний по выборам в органы местного самоуправления», — рассказали в избиркоме.

Еще одна избирательная кампания — дополнительные выборы депутатов думы Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 1. Ее проведут раньше единого дня голосования. В избиркоме предполагают, что выборы охватят более 1,35 млн свердловчан.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство Свердловской области запустило серию закрытых консультаций по обновлению городских дум в двух промышленных центрах — Качканаре и Верхней Пышме. Как сообщил агентству источник, близкий к руководству региона, вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, начал обсуждать с мэрами контуры сентябрьских выборов.