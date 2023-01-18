18 января 2023

В Свердловской области выборы охватят 1,3 млн человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург , выборы, голосование, выборы2022
Свердловчанам предстоит поучаствовать в 12 избирательных кампаниях Фото:

В Свердловской области в 2023 году предстоит провести 12 избирательных компаний. Выборы охватят 1,35 млн человек, предполагают в избирательной комиссии региона. Об итогах первого заседания избиркома сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В 2023 году предстоит организовать проведение 12 избирательных кампаний, в том числе в единый день голосования — 11 кампаний, включая дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и 10 кампаний по выборам в органы местного самоуправления», — рассказали в избиркоме.

Еще одна избирательная кампания — дополнительные выборы депутатов думы Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 1. Ее проведут раньше единого дня голосования. В избиркоме предполагают, что выборы охватят более 1,35 млн свердловчан.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство Свердловской области запустило серию закрытых консультаций по обновлению городских дум в двух промышленных центрах — Качканаре и Верхней Пышме. Как сообщил агентству источник, близкий к руководству региона, вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, начал обсуждать с мэрами контуры сентябрьских выборов.

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В Свердловской области в 2023 году предстоит провести 12 избирательных компаний. Выборы охватят 1,35 млн человек, предполагают в избирательной комиссии региона. Об итогах первого заседания избиркома сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В 2023 году предстоит организовать проведение 12 избирательных кампаний, в том числе в единый день голосования — 11 кампаний, включая дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и 10 кампаний по выборам в органы местного самоуправления», — рассказали в избиркоме. Еще одна избирательная кампания — дополнительные выборы депутатов думы Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 1. Ее проведут раньше единого дня голосования. В избиркоме предполагают, что выборы охватят более 1,35 млн свердловчан. Ранее URA.RU сообщало, что руководство Свердловской области запустило серию закрытых консультаций по обновлению городских дум в двух промышленных центрах — Качканаре и Верхней Пышме. Как сообщил агентству источник, близкий к руководству региона, вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, начал обсуждать с мэрами контуры сентябрьских выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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