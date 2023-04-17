Kyivpost: ВСУ использовали животных в качестве саперов-камикадзе

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Сельхозпредприятие «Росток». Магнитогорск, овцы, бараны, животноводство
Стадо овец помогло бойцам ВСУ понять, что на участке нет мин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины использовали брошенных домашних животных в качестве саперов-камикадзе, которые проверяют, заминирован путь или нет. Об этом рассказал один из украинских бойцов, поведав историю о том, как стадо овец, пройдя по участку, помогло убедиться в том, что дорога безопасна.

«Нам попалось брошенное стадо овец. Ничего примечательного, но они активно двигались по дороге в поисках еды. После того, как они прошли через район, бойцы могли безопасно уйти. Мы знали, что мин, на которых можно было бы взорваться, не было. Мы называли их саперами-альтруистами», — рассказал украинский военный изданию Kyivpost.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

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Вооруженные силы Украины использовали брошенных домашних животных в качестве саперов-камикадзе, которые проверяют, заминирован путь или нет. Об этом рассказал один из украинских бойцов, поведав историю о том, как стадо овец, пройдя по участку, помогло убедиться в том, что дорога безопасна. «Нам попалось брошенное стадо овец. Ничего примечательного, но они активно двигались по дороге в поисках еды. После того, как они прошли через район, бойцы могли безопасно уйти. Мы знали, что мин, на которых можно было бы взорваться, не было. Мы называли их саперами-альтруистами», — рассказал украинский военный изданию Kyivpost. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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