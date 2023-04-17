Жительница Курганской области отсудила льготы за ликвидацию аварии на ПО «Маяк»

17 апреля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Суд постановил выдать женщине удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Катайского муниципального округа Курганской области доказала в суде, что в 1958 года помогала ликвидировать последствия аварии на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. Теперь ей полагаются льготы, как и другим ликвидаторам этой аварии. «Курганским городским судом Курганской области установлен юридический факт участия женщины в работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненной территории вдоль реки Теча. На Главное управление социальной защиты населения Курганской области возложена обязанность выдать удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», — указано в сообщении. Женщина 1941 года рождения в 1958 году участвовала в работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненной территории вдоль реки Теча. При этом у нее не было подтверждающих документов, так как в то время она была несовершеннолетней, а председатель колхоза им. Кирова привлек ее к работам неофициально. В суде с помощью свидетельских показаний удалось доказать, что она помогала ликвидировать последствия аварии. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в связи с 65-летием со дня аварии на ПО «Маяк» утвердил социальные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия. В 1957 году на предприятии из-за нарушении системы охлаждения разрушилась емкость с радиоактивными отходами. Загрязнение распространилось на 217 населенных пунктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерка из Катайского муниципального округа Курганской области доказала в суде, что в 1958 года помогала ликвидировать последствия аварии на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. Теперь ей полагаются льготы, как и другим ликвидаторам этой аварии. «Курганским городским судом Курганской области установлен юридический факт участия женщины в работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненной территории вдоль реки Теча. На Главное управление социальной защиты населения Курганской области возложена обязанность выдать удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», — указано в сообщении. Женщина 1941 года рождения в 1958 году участвовала в работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненной территории вдоль реки Теча. При этом у нее не было подтверждающих документов, так как в то время она была несовершеннолетней, а председатель колхоза им. Кирова привлек ее к работам неофициально. В суде с помощью свидетельских показаний удалось доказать, что она помогала ликвидировать последствия аварии. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в связи с 65-летием со дня аварии на ПО «Маяк» утвердил социальные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия. В 1957 году на предприятии из-за нарушении системы охлаждения разрушилась емкость с радиоактивными отходами. Загрязнение распространилось на 217 населенных пунктов.