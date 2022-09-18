18 сентября 2022

Пострадавшие от радиации челябинцы получат новые выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , радиация, осторожно радиация
Выплаты предназначены пострадавшим от аварии на ПО «Маяк» Фото:

В связи с 65-летием со дня аварии на ПО «Маяк» губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил социальные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия. Об этом 19 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

«По случаю 65-летия аварии на ПО „Маяк“ губернатором принято решение о выделении из областного бюджета 14 млн. рублей. Эти средства пойдут на проведение выплаты единовременной соцпомощи гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия вследствие аварии в 1957 году на ПО „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», — заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отмечают, что в сентябре 2022 года единовременную социальную помощь (далее — ЕСП) получат следующие категории граждан:

  • По 3 тыс. рублей — инвалидам вследствие воздействия радиации, больным лучевой болезнью, «ликвидаторам» первого и второго периода, детям первого и второго поколения граждан, страдающим заболеваниями из-за воздействия радиации на их родителей;
  • по 1 тыс. рублей — эвакуированным (переселенным), выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения. Также по тысяче рублей будет выплачено семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов, получивших лучевую болезнь, и «ликвидаторов»;
  • по 500 рублей — проживающим, а также добровольно выехавшим из поселок Муслюмово.

Соцпомощь выплачивается в беззаявительном порядке на основании данных по состоянию на 1 августа 2022 года. Лицам, имеющим право на ЕСП одновременно по нескольким основаниям, выплата произведена по наиболее выгодному основанию.

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В связи с 65-летием со дня аварии на ПО «Маяк» губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил социальные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия. Об этом 19 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «По случаю 65-летия аварии на ПО „Маяк“ губернатором принято решение о выделении из областного бюджета 14 млн. рублей. Эти средства пойдут на проведение выплаты единовременной соцпомощи гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия вследствие аварии в 1957 году на ПО „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», — заявили в пресс-службе ведомства. В министерстве отмечают, что в сентябре 2022 года единовременную социальную помощь (далее — ЕСП) получат следующие категории граждан: Соцпомощь выплачивается в беззаявительном порядке на основании данных по состоянию на 1 августа 2022 года. Лицам, имеющим право на ЕСП одновременно по нескольким основаниям, выплата произведена по наиболее выгодному основанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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