Пострадавшие от радиации челябинцы получат новые выплаты

Выплаты предназначены пострадавшим от аварии на ПО «Маяк» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с 65-летием со дня аварии на ПО «Маяк» губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил социальные выплаты гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия. Об этом 19 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

«По случаю 65-летия аварии на ПО „Маяк“ губернатором принято решение о выделении из областного бюджета 14 млн. рублей. Эти средства пойдут на проведение выплаты единовременной соцпомощи гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия вследствие аварии в 1957 году на ПО „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», — заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отмечают, что в сентябре 2022 года единовременную социальную помощь (далее — ЕСП) получат следующие категории граждан:

По 3 тыс. рублей — инвалидам вследствие воздействия радиации, больным лучевой болезнью, «ликвидаторам» первого и второго периода, детям первого и второго поколения граждан, страдающим заболеваниями из-за воздействия радиации на их родителей;

по 1 тыс. рублей — эвакуированным (переселенным), выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения. Также по тысяче рублей будет выплачено семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов, получивших лучевую болезнь, и «ликвидаторов»;

по 500 рублей — проживающим, а также добровольно выехавшим из поселок Муслюмово.

Соцпомощь выплачивается в беззаявительном порядке на основании данных по состоянию на 1 августа 2022 года. Лицам, имеющим право на ЕСП одновременно по нескольким основаниям, выплата произведена по наиболее выгодному основанию.