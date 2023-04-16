16 апреля 2023
15 апреля 2023

Пермячка Юлия Гарифуллина испытает себя в этапе на выбывание шоу «Голос»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
В эфире выступление можно увидеть 21 апреля Фото:

На «Первом канале» в шоу голос на этой неделе пройдет первый этап на выбывание. В «поединках» примет участие и пермская исполнительница Юлия Гарифуллина. Об этом URA.RU рассказали в дирекции общественных связей телеканала.

«В „Голосе“ завершились слепые прослушивания. Уже 21 апреля стартует первый этап на выбывание — Поединки, после которых команды сократятся сразу вдвое», — рассказали на «Первом канале». Пермячка Юлия Гарифуллина выступает в команде Владимира Преснякова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в шоу «Голос. Дети» выступил школьник из Пермского края Максим Хрулев. Он после слепых прослушиваний попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василия Вакуленко).

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На «Первом канале» в шоу голос на этой неделе пройдет первый этап на выбывание. В «поединках» примет участие и пермская исполнительница Юлия Гарифуллина. Об этом URA.RU рассказали в дирекции общественных связей телеканала. «В „Голосе“ завершились слепые прослушивания. Уже 21 апреля стартует первый этап на выбывание — Поединки, после которых команды сократятся сразу вдвое», — рассказали на «Первом канале». Пермячка Юлия Гарифуллина выступает в команде Владимира Преснякова. Ранее URA.RU рассказывало, что в шоу «Голос. Дети» выступил школьник из Пермского края Максим Хрулев. Он после слепых прослушиваний попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василия Вакуленко).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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