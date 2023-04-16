Пермячка Юлия Гарифуллина испытает себя в этапе на выбывание шоу «Голос»

На «Первом канале» в шоу голос на этой неделе пройдет первый этап на выбывание. В «поединках» примет участие и пермская исполнительница Юлия Гарифуллина. Об этом URA.RU рассказали в дирекции общественных связей телеканала.
«В „Голосе“ завершились слепые прослушивания. Уже 21 апреля стартует первый этап на выбывание — Поединки, после которых команды сократятся сразу вдвое», — рассказали на «Первом канале». Пермячка Юлия Гарифуллина выступает в команде Владимира Преснякова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в шоу «Голос. Дети» выступил школьник из Пермского края Максим Хрулев. Он после слепых прослушиваний попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василия Вакуленко).
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