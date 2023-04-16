ЯНАО получил федеральную премию за развитие цифровой инфраструктуры

Проект разработали специально, чтобы повысить уровень безопасности ямальцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Проект, который представил ЯНАО совместно с российским провайдером «Ростелеком», получил федеральную премию. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, всего в финал вышло 100 проектов.

«Проект окружного департамента информационных технологий и связи и «Ростелекома» в Ямало-Ненецком автономном округе стал финалистом I национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Церемония награждения прошла в Красноярске. Жюри представили масштабный проект «Единая система видеонаблюдения ЯНАО» в номинации «Безопасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что систему разработали специально, чтобы повысить уровень безопасности ямальцев. Внедрив ее в работу увеличится раскрываемость преступлений. В настоящий момент данные почти с 2500 камер передаются в единое цифровое хранилище округа. Таким образом, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта удается оперативно распознавать лица людей, номера транспортных средств фиксировать правонарушения.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» помог усилить безопасность школьников. Провайдер установил в ямальских учебных заведениях 286 видеокамер.