Кандидат Куйвашева вступил в борьбу за место в свердловском заксобрании

Алексей Коробейников подал документы для участия в праймериз «Единой России»

17 апреля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Алексей Коробейников будет участвовать в праймериз ЕР в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников вступил в борьбу за вакантный мандат парламента по Ирбитскому округу. Единоросс-списочник подал документы для участия в партийных праймериз перед сентябрьскими выборами, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в марте анонсировали участие Коробейникова в кампании. «Посоветовавшись с однопартийцами и получив одобрение нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, решил принять участие в предварительном голосовании. Почему [выдвижение] именно по Ирбитскому округу? Моя семья родом из Ирбита, и для меня это малая родина. Имею опыт 12 лет работы в законодательном собрании, и, думаю, если удастся одержать победу на выборах, сразу включусь в работу», — прокомментировал URA.RU Коробейников. Новость по теме Источник: Куйвашев определился с новым депутатом свердловского заксо Депутат поделился, что в случае победы первым делом начнет работать с областным правительством, чтобы привлечь деньги для городов и поселений Ирбитского округа. Избирателей своей прежней территории — Богдановичского округа — Коробейников поблагодарил за многолетнюю поддержку. Депутатское кресло в заксо вакантно с сентября, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщика искали несколько месяцев, в результате выдвинуть было решено депутата-списочника Коробейникова. Он с 2011 года работает в парламенте и делит Богдановичский округ со спикером заксо Людмилой Бабушкиной, что всегда было причиной их непростых отношений. Переход Коробейникова в другой округ позволит снять давнее напряжение. Списочный мандат Коробейникова, в свою очередь, перейдет кому-то из свердловских единороссов вне выборов — внутренним решением партии. Считается, что губернатор Куйвашев намерен наделить депутатскими полномочиями нужного себе человека, однако его имя еще не определено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников вступил в борьбу за вакантный мандат парламента по Ирбитскому округу. Единоросс-списочник подал документы для участия в партийных праймериз перед сентябрьскими выборами, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в марте анонсировали участие Коробейникова в кампании. «Посоветовавшись с однопартийцами и получив одобрение нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, решил принять участие в предварительном голосовании. Почему [выдвижение] именно по Ирбитскому округу? Моя семья родом из Ирбита, и для меня это малая родина. Имею опыт 12 лет работы в законодательном собрании, и, думаю, если удастся одержать победу на выборах, сразу включусь в работу», — прокомментировал URA.RU Коробейников. Депутат поделился, что в случае победы первым делом начнет работать с областным правительством, чтобы привлечь деньги для городов и поселений Ирбитского округа. Избирателей своей прежней территории — Богдановичского округа — Коробейников поблагодарил за многолетнюю поддержку. Депутатское кресло в заксо вакантно с сентября, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщика искали несколько месяцев, в результате выдвинуть было решено депутата-списочника Коробейникова. Он с 2011 года работает в парламенте и делит Богдановичский округ со спикером заксо Людмилой Бабушкиной, что всегда было причиной их непростых отношений. Переход Коробейникова в другой округ позволит снять давнее напряжение. Списочный мандат Коробейникова, в свою очередь, перейдет кому-то из свердловских единороссов вне выборов — внутренним решением партии. Считается, что губернатор Куйвашев намерен наделить депутатскими полномочиями нужного себе человека, однако его имя еще не определено.