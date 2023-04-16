Кандидат Куйвашева вступил в борьбу за место в свердловском заксобрании

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников вступил в борьбу за вакантный мандат парламента по Ирбитскому округу. Единоросс-списочник подал документы для участия в партийных праймериз перед сентябрьскими выборами, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в марте анонсировали участие Коробейникова в кампании.
«Посоветовавшись с однопартийцами и получив одобрение нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, решил принять участие в предварительном голосовании. Почему [выдвижение] именно по Ирбитскому округу? Моя семья родом из Ирбита, и для меня это малая родина. Имею опыт 12 лет работы в законодательном собрании, и, думаю, если удастся одержать победу на выборах, сразу включусь в работу», — прокомментировал URA.RU Коробейников.
Депутат поделился, что в случае победы первым делом начнет работать с областным правительством, чтобы привлечь деньги для городов и поселений Ирбитского округа. Избирателей своей прежней территории — Богдановичского округа — Коробейников поблагодарил за многолетнюю поддержку.
Депутатское кресло в заксо вакантно с сентября, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщика искали несколько месяцев, в результате выдвинуть было решено депутата-списочника Коробейникова. Он с 2011 года работает в парламенте и делит Богдановичский округ со спикером заксо Людмилой Бабушкиной, что всегда было причиной их непростых отношений. Переход Коробейникова в другой округ позволит снять давнее напряжение.
Списочный мандат Коробейникова, в свою очередь, перейдет кому-то из свердловских единороссов вне выборов — внутренним решением партии. Считается, что губернатор Куйвашев намерен наделить депутатскими полномочиями нужного себе человека, однако его имя еще не определено.
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