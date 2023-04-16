В курганском селе трава загорелась из-за непотушенной сигареты

17 апреля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в Лебяжьевском муниципальном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова В селе Центральное Курганской области из-за неосторожного курения произошел ландшафтный пожар на площади 20 000 кв. м. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «За прошедшие выходные дни сотрудникам МЧС России <…>, удалось установить еще трех виновников ландшафтных пожаров, произошедших в Лебяжьевском, Макушинском и Кетовском муниципальных образованиях. В с. Центральное Лебяжьевского МО в результате неосторожного обращения с огнем при курении гражданина произошел ландшафтный пожар площадью 20 000 кв. м», — рассказали в ведомстве. В Макушине из-за огневых работ с нарушением требований пожарной безопасности загорелась трава на площади 50 кв. м. Также в выходные на станции Старый Просвет из-за использования в бане печи без искрогасителя загорелась сухая трава на площади 450 кв. м. Во всех трех случаях виновников привлекли к административной ответственности. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона не жечь траву в такую погоду. По данным МЧС, с начало года в регионе было зарегистрировано 193 ландшафтных пожара. 71 человека привлекли к административной ответственности.

В селе Центральное Курганской области из-за неосторожного курения произошел ландшафтный пожар на площади 20 000 кв. м. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «За прошедшие выходные дни сотрудникам МЧС России <…>, удалось установить еще трех виновников ландшафтных пожаров, произошедших в Лебяжьевском, Макушинском и Кетовском муниципальных образованиях. В с. Центральное Лебяжьевского МО в результате неосторожного обращения с огнем при курении гражданина произошел ландшафтный пожар площадью 20 000 кв. м», — рассказали в ведомстве. В Макушине из-за огневых работ с нарушением требований пожарной безопасности загорелась трава на площади 50 кв. м. Также в выходные на станции Старый Просвет из-за использования в бане печи без искрогасителя загорелась сухая трава на площади 450 кв. м. Во всех трех случаях виновников привлекли к административной ответственности. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона не жечь траву в такую погоду. По данным МЧС, с начало года в регионе было зарегистрировано 193 ландшафтных пожара. 71 человека привлекли к административной ответственности.