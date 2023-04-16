Свердловский силовик, пойманный бойцами ФСБ, отправлен за решетку

Экс-глава ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максим Анисимков, которого задержали сотрудники ФСБ по подозрению во взятке, отправлен в СИЗО до 11 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по 11 июня включительно», — говорится в сообщении пресс-службы. Анисимкову официально предъявили обвинения по статье о коррупции, по которой он может быть отправлен в колонию на 12 лет.
Анисимков был задержан бойцами ФСБ по подозрению в получении денег от бизнесмена, занимающегося сдачей в аренду снегоходов. Предположительно, силовик получил 120 тысяч рублей, однако следствие по его делу продолжается, и правоохранители еще не собрали достаточные доказательства вины Анисимкова.
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