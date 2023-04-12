12 апреля 2023

Бойцы ФСБ поймали свердловского силовика по подозрению во взятке

Глава ГИБДД Ивделя Анисимков задержан по подозрению в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Операцию проводили силовики ФСБ Фото:

Сотрудники ФСБ задержали главу ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, которого подозревают во взятке. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Операцию проводили сотрудники свердловского ФСБ и силовики из управления собственной безопасности», — сообщил источник. По версии силовиков, Анисимков попал в историю с взяткой от перевозчика, организовывавшего туры внутри страны. Однако роль силовика в преступной схеме еще не доказана.

Следователи рассчитывают, что в ближайшем будущем удастся начать суд над Анисимковым. Однако перед этим необходимо закрыть пробелы в доказательствах.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию. Официальных комментариев от представителей УФСБ не поступало.

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Сотрудники ФСБ задержали главу ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, которого подозревают во взятке. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Операцию проводили сотрудники свердловского ФСБ и силовики из управления собственной безопасности», — сообщил источник. По версии силовиков, Анисимков попал в историю с взяткой от перевозчика, организовывавшего туры внутри страны. Однако роль силовика в преступной схеме еще не доказана. Следователи рассчитывают, что в ближайшем будущем удастся начать суд над Анисимковым. Однако перед этим необходимо закрыть пробелы в доказательствах. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию. Официальных комментариев от представителей УФСБ не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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