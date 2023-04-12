Бойцы ФСБ поймали свердловского силовика по подозрению во взятке

Глава ГИБДД Ивделя Анисимков задержан по подозрению в коррупции

13 апреля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Операцию проводили силовики ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали главу ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, которого подозревают во взятке. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Операцию проводили сотрудники свердловского ФСБ и силовики из управления собственной безопасности», — сообщил источник. По версии силовиков, Анисимков попал в историю с взяткой от перевозчика, организовывавшего туры внутри страны. Однако роль силовика в преступной схеме еще не доказана. Следователи рассчитывают, что в ближайшем будущем удастся начать суд над Анисимковым. Однако перед этим необходимо закрыть пробелы в доказательствах. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию. Официальных комментариев от представителей УФСБ не поступало.

Сотрудники ФСБ задержали главу ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, которого подозревают во взятке. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Операцию проводили сотрудники свердловского ФСБ и силовики из управления собственной безопасности», — сообщил источник. По версии силовиков, Анисимков попал в историю с взяткой от перевозчика, организовывавшего туры внутри страны. Однако роль силовика в преступной схеме еще не доказана. Следователи рассчитывают, что в ближайшем будущем удастся начать суд над Анисимковым. Однако перед этим необходимо закрыть пробелы в доказательствах. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию. Официальных комментариев от представителей УФСБ не поступало.