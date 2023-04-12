Бойцы ФСБ поймали свердловского силовика по подозрению во взятке

Сотрудники ФСБ задержали главу ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, которого подозревают во взятке. Информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.
«Операцию проводили сотрудники свердловского ФСБ и силовики из управления собственной безопасности», — сообщил источник. По версии силовиков, Анисимков попал в историю с взяткой от перевозчика, организовывавшего туры внутри страны. Однако роль силовика в преступной схеме еще не доказана.
Следователи рассчитывают, что в ближайшем будущем удастся начать суд над Анисимковым. Однако перед этим необходимо закрыть пробелы в доказательствах.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию. Официальных комментариев от представителей УФСБ не поступало.
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