Шойгу заявил о новом этапе внезапной проверки российского флота

Министерство обороны России в настоящее время проводит второй этап внезапной проверки российского флота. Он подразумевает проверку выполнения боевого маневрирования, а также вскрытие подводной обстановки. Об этом заявил глава ведомства в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
«В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки [флота]. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Глава Минобороны также сообщил о начале тактических учений по противовоздушной обороне.
Министерство обороны России в настоящее время проводит второй этап внезапной проверки российского флота. Он подразумевает проверку выполнения боевого маневрирования, а также вскрытие подводной обстановки. Об этом заявил глава ведомства в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. «В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки [флота]. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Глава Минобороны также сообщил о начале тактических учений по противовоздушной обороне.