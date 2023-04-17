Шойгу заявил о новом этапе внезапной проверки российского флота

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу сообщил о втором этапе проверки боеспособности российского флота Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России в настоящее время проводит второй этап внезапной проверки российского флота. Он подразумевает проверку выполнения боевого маневрирования, а также вскрытие подводной обстановки. Об этом заявил глава ведомства в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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«В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки [флота]. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Глава Минобороны также сообщил о начале тактических учений по противовоздушной обороне.

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Министерство обороны России в настоящее время проводит второй этап внезапной проверки российского флота. Он подразумевает проверку выполнения боевого маневрирования, а также вскрытие подводной обстановки. Об этом заявил глава ведомства в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. «В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки [флота]. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Глава Минобороны также сообщил о начале тактических учений по противовоздушной обороне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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