16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Тюменской области резко выросло количество обращений за загранпаспортами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
Тюменцы стали чаще обращаться за загранпаспортами Фото:

На фоне принятия закона об электронных повестках, в Тюменской области резко выросло количество обращений на получение загранпаспортов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что в большинстве случаев тюменцы оформляют документ через портал «Госуслуги».

«Количество заявлений на получение загранпаспортов через портал „Госуслуги“ действительно выросло. Так совпало, что тенденция проявилась на фоне принятия закона об электронных повестках. Большинство желающих — мужчины», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в России приостановлена выдача биометрических загранпаспортов. Паспорта «старого образца» можно оформить удаленно через сайт «Госуслуги». Заявление также можно подать через МФЦ или паспортный стол.

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На фоне принятия закона об электронных повестках, в Тюменской области резко выросло количество обращений на получение загранпаспортов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что в большинстве случаев тюменцы оформляют документ через портал «Госуслуги». «Количество заявлений на получение загранпаспортов через портал „Госуслуги“ действительно выросло. Так совпало, что тенденция проявилась на фоне принятия закона об электронных повестках. Большинство желающих — мужчины», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в России приостановлена выдача биометрических загранпаспортов. Паспорта «старого образца» можно оформить удаленно через сайт «Госуслуги». Заявление также можно подать через МФЦ или паспортный стол.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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