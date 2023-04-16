В Тюменской области резко выросло количество обращений за загранпаспортами

17 апреля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Тюменцы стали чаще обращаться за загранпаспортами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фоне принятия закона об электронных повестках, в Тюменской области резко выросло количество обращений на получение загранпаспортов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что в большинстве случаев тюменцы оформляют документ через портал «Госуслуги». «Количество заявлений на получение загранпаспортов через портал „Госуслуги“ действительно выросло. Так совпало, что тенденция проявилась на фоне принятия закона об электронных повестках. Большинство желающих — мужчины», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в России приостановлена выдача биометрических загранпаспортов. Паспорта «старого образца» можно оформить удаленно через сайт «Госуслуги». Заявление также можно подать через МФЦ или паспортный стол.

На фоне принятия закона об электронных повестках, в Тюменской области резко выросло количество обращений на получение загранпаспортов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что в большинстве случаев тюменцы оформляют документ через портал «Госуслуги». «Количество заявлений на получение загранпаспортов через портал „Госуслуги“ действительно выросло. Так совпало, что тенденция проявилась на фоне принятия закона об электронных повестках. Большинство желающих — мужчины», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в России приостановлена выдача биометрических загранпаспортов. Паспорта «старого образца» можно оформить удаленно через сайт «Госуслуги». Заявление также можно подать через МФЦ или паспортный стол.