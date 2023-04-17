В некоторых странах система электронных повесток успешно работает уже несколько лет
Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Документ дает разрешение на оповещение граждан при помощи электронных повесток военнообязанных о призыве на военную службу. URA.RU собрало информацию о том, как система электронных повесток работает в других странах.
- В США существует единый реестр призывников. Несмотря на то, что власти страны еще в 1973 году отменили призыв на срочную службу, государство продолжает вести учет всех граждан мужского пола от 18 до 26 лет. Вся необходимая информация приходит призывникам на электронную почту и телефон.
- В 2019 году система электронных оповещений появилась и в Китае. Там любой желающий может заполнить заявку и отправить свои данные в систему электронной регистрации призывников. Регистрация происходит через специальный сайт или приложение. В ответ призывник получает письмо с информацией о дате и месте прохождения медосмотра.
- В Южной Корее электронные повестки были внедрены в 2020 году. Повестки приходят призывникам через сайт системы, либо на электронную почту. Каждый южнокорейский призывник имеет возможность отслеживать собственный статус и задавать все необходимые вопросы в режиме онлайн.
- Власти Турции в результате реформы призывной системы добились введения электронной системы оповещения. Повестки присылаются военнообязанным на электронную почту или телефон. Среди прочего призывники в режиме онлайн могут оплатить штраф за неявку, либо получить отсрочку от призыва.
- Электронная система оповещения в Израиле основывается на наличии специализированного сайта, который отвечает за призыв и распределение военнослужащих. На данном сайте призывник может задать вопрос, уточнить свой статус и получить повестку. Также повестка присылается на электронную почту.
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