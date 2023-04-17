Как работают электронные повестки в мире. Видео

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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
В некоторых странах система электронных повесток успешно работает уже несколько лет Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Документ дает разрешение на оповещение граждан при помощи электронных повесток военнообязанных о призыве на военную службу. URA.RU собрало информацию о том, как система электронных повесток работает в других странах.

  • В США существует единый реестр призывников. Несмотря на то, что власти страны еще в 1973 году отменили призыв на срочную службу, государство продолжает вести учет всех граждан мужского пола от 18 до 26 лет. Вся необходимая информация приходит призывникам на электронную почту и телефон.
  • В 2019 году система электронных оповещений появилась и в Китае. Там любой желающий может заполнить заявку и отправить свои данные в систему электронной регистрации призывников. Регистрация происходит через специальный сайт или приложение. В ответ призывник получает письмо с информацией о дате и месте прохождения медосмотра.
  • В Южной Корее электронные повестки были внедрены в 2020 году. Повестки приходят призывникам через сайт системы, либо на электронную почту. Каждый южнокорейский призывник имеет возможность отслеживать собственный статус и задавать все необходимые вопросы в режиме онлайн.
  • Власти Турции в результате реформы призывной системы добились введения электронной системы оповещения. Повестки присылаются военнообязанным на электронную почту или телефон. Среди прочего призывники в режиме онлайн могут оплатить штраф за неявку, либо получить отсрочку от призыва.
  • Электронная система оповещения в Израиле основывается на наличии специализированного сайта, который отвечает за призыв и распределение военнослужащих. На данном сайте призывник может задать вопрос, уточнить свой статус и получить повестку. Также повестка присылается на электронную почту.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Документ дает разрешение на оповещение граждан при помощи электронных повесток военнообязанных о призыве на военную службу. URA.RU собрало информацию о том, как система электронных повесток работает в других странах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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