Два депутата курганской облдумы из 34-х покажут, сколько заработали

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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, депутат, чиновник, областная дума, курганская область
В курганской облдуме приняли решение о декларациях депутатов Фото:

Спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов и его первый заместитель Владимир Сажин стали единственными депутатами, которые обязаны отчитаться о доходах. Это они должны сделать, потому что получают зарплату в парламенте. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

«Фролов и Сажин предоставят подробные декларации за прошлый год. Остальные 32 депутата предоставят данные в обобщенном виде, так как за отчетный период они не приобретали имущества, сумма которого превышает трехлетний совокупный доход», — указали собеседники агентства.

В пресс-службе облдумы URA.RU уточнили, что корректировки внесены из-за изменений федерального законодательства.«Сведения о доходах, расходах, об имуществе представляются в ранее установленном порядке депутатами, которые осуществляют свои полномочия на постоянной основе — это Фролов и Сажин», — добавили в парламенте. На сайте законодательного органа будут размещать обобщенную информацию о доходах, расходах и имуществе депутатов.

Ранее URA.RU писало, что с 1 марта в России начал действовать закон об анонимных декларациях о доходах депутатов и сенаторов. В документе также указано, что подробную информацию о доходах могут не предоставлять муниципальные и региональные депутаты, которые работают не на постоянной основе.

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Спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов и его первый заместитель Владимир Сажин стали единственными депутатами, которые обязаны отчитаться о доходах. Это они должны сделать, потому что получают зарплату в парламенте. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. «Фролов и Сажин предоставят подробные декларации за прошлый год. Остальные 32 депутата предоставят данные в обобщенном виде, так как за отчетный период они не приобретали имущества, сумма которого превышает трехлетний совокупный доход», — указали собеседники агентства. В пресс-службе облдумы URA.RU уточнили, что корректировки внесены из-за изменений федерального законодательства.«Сведения о доходах, расходах, об имуществе представляются в ранее установленном порядке депутатами, которые осуществляют свои полномочия на постоянной основе — это Фролов и Сажин», — добавили в парламенте. На сайте законодательного органа будут размещать обобщенную информацию о доходах, расходах и имуществе депутатов. Ранее URA.RU писало, что с 1 марта в России начал действовать закон об анонимных декларациях о доходах депутатов и сенаторов. В документе также указано, что подробную информацию о доходах могут не предоставлять муниципальные и региональные депутаты, которые работают не на постоянной основе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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