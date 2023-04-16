Нефтесервис в ХМАО предлагает вахтовикам 50%-ю северную надбавку с первого дня работы

Компания «Урай НПО-Сервис» в ХМАО предлагает вахтовикам зарплату от 150 тысяч рублей и 50% северных с первого дня работы. Работодатель сообщил, что в штат набирают сварщиков, мастеров строительно-монтажных работ, наладчиков станков и машинистов.
«В компании открыты вакансии электрогазосварщика, мастера СМР (строительно-монтажных работ), наладчика станков и манипуляторов, машиниста экскаватора. Предлагаем заработную плату от 150 000 рублей за вахту, суточные от 500 рублей и северную надбавку в размере 50% с момента трудоустройства на предприятие», — рассказал представитель предприятия.
Организация обеспечивает вахтовиков спецодеждой, предоставляет бесплатное проживание и бронь от мобилизации, оплачивает медкомиссию и компенсирует стоимость проезда к месту работы и обратно. Молодым специалистам при трудоустройстве обещают выплатить единовременное пособие — два оклада.
Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Зарплата мастера буровой — до 400 тысяч рублей за 30 дней вахты.
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