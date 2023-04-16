16 апреля 2023

Тюменские дачники боятся потерять участки из-за передела власти в СНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, снег, зима, набережная тобола, дачи
Дачники готовы судиться с новыми председателями садовых обществ Фото:

Тюменские садоводы боятся остаться без участков и коммунальных услуг из-за борьбы за должности председателей садовых обществ. О проблемах сразу в нескольких садоводствах на правах анонимности рассказал URA.RU пострадавший в этой борьбе бывший председатель дачного кооператива.

«Людей агитировали, агрессивно общим собранием меня сместили и поменяли на человека, которому нужны только взносы и участки. Такая же ситуация сейчас развивается еще в нескольких СНТ, и, судя по почерку, люди за этим стоят одни и те же. Я полномочия сложил, а дачники теперь могут остаться без света и воды, потому что членские взносы явно не попадут по назначению», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, тюменские садоводы вскоре будут вынуждены судиться с новым руководством СНТ из-за взносов и участков. Руководитель союза садоводов Тюменской области Алексей Кучеров пояснил URA.RU, что его организация в данный момент повлиять на ситуацию не может из-за своего статуса. «Мы общественная организация, я могу людей проконсультировать, но закон не дает мне полномочий предпринимать активные действия и как-то юридически влиять на дело», — добавил Кучеров.

По его мнению, переломить ситуацию можно, учредив должность «дачного омбудсмена», либо дав такие полномочия депутатам областной думы. Ранее URA.RU рассказало, что в новом сезоне 2023 года у тюменских дачников будут и другие проблемы — например, резкое подорожание семян и рассады.

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Тюменские садоводы боятся остаться без участков и коммунальных услуг из-за борьбы за должности председателей садовых обществ. О проблемах сразу в нескольких садоводствах на правах анонимности рассказал URA.RU пострадавший в этой борьбе бывший председатель дачного кооператива. «Людей агитировали, агрессивно общим собранием меня сместили и поменяли на человека, которому нужны только взносы и участки. Такая же ситуация сейчас развивается еще в нескольких СНТ, и, судя по почерку, люди за этим стоят одни и те же. Я полномочия сложил, а дачники теперь могут остаться без света и воды, потому что членские взносы явно не попадут по назначению», — пояснил URA.RU источник. По его словам, тюменские садоводы вскоре будут вынуждены судиться с новым руководством СНТ из-за взносов и участков. Руководитель союза садоводов Тюменской области Алексей Кучеров пояснил URA.RU, что его организация в данный момент повлиять на ситуацию не может из-за своего статуса. «Мы общественная организация, я могу людей проконсультировать, но закон не дает мне полномочий предпринимать активные действия и как-то юридически влиять на дело», — добавил Кучеров. По его мнению, переломить ситуацию можно, учредив должность «дачного омбудсмена», либо дав такие полномочия депутатам областной думы. Ранее URA.RU рассказало, что в новом сезоне 2023 года у тюменских дачников будут и другие проблемы — например, резкое подорожание семян и рассады.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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